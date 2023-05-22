حسم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس تهدد وجوده في البطولات الأوروبية

بات يوفنتوس على وشك الغياب عن المشاركة في المسابقات الأوروبية في الموسم القادم، بعدما اتخذت المحكمة الفيدرالية التابعة للاتحاد الإيطالي، الاثنين، قراراً قضى بخصم 10 نقاط من رصيده.

واسفر الخطوة عن تراجع يوفنتوس من المركز الثاني إلى السابع وبرصيد 59 نقطة.

وكان يوفنتوس تعرض مطلع العام لعقوبة قضت بخصم 15 نقطة من رصيده ثم تم التراجع عنها، قبل أن يطالب الاتحاد بخصم 11 نقطة، بحسب صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية.

وأصبحت مهمة “السيدة العجوز” للمشاركة في دوري أبطال أوروبا شبه مستحيلة إذ يفصله عن ميلان الذي ارتقى للمركز الرابع 5 نقاط قبل مرحلتين من نهاية البطولة، فيما يفصله عن اتالانتا صاحب المركز الخامس والمتأهل حالياً للدوري الأوروبي نقطتين ونقطة واحدة عن روما المشارك في دوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المرجح أن يخسر البيانكونيري خدمات العديد من لاعبيه الطامحين للمشاركة في البطولات القارية، وعلى رأسهم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، الذي لم يمدد عقده بعد مع الفريق لعدة اسباب أهمها عدم اقتناعه بأسلوب مدرب الفريق ماسيميليانو أليغري.

كما أن يوفنتوس قد يخسر نجوماً آخرين بداية بالمهاجم الصربي دوزان فلاهوفيتش، حيث أشار موقع قناة “سكاي سبورتس” الإيطالية إلى أن الفريق لن يُعارض رحيله، وسيدرس كل العروض التي تصل إليه.