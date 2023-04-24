تحذير للموظفين في السعودية، حسم يومين من الراتب عند الغياب عن العمل بعد الإجازة

سيحسم يومين من الراتب عند الغياب عن العمل بعد الإجازة في السعودية، علما أنه سيحتسب يوما واحدا في السجلات، هذا ما أفاد به مسؤول سابق لصحيفة سعودية.

وتلفت صحيفة عكاظ أن منسوبي الإدارات الحكومية غير المكلفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، يعاودون بمباشرة أعمالهم اعتباراً من الأربعاء 6 شوال 1444، الموافق 26 أبريل 2023، أجاب القاضي السابق في المحكمة الإدارية بديوان المظالم الدكتور فيصل العصيمي على السؤال الأكثر تداولاً بين كثير من الموظفين والموظفات، وهو ماذا يترتب على غياب الموظف في أول يوم دوام بعد إجازة العيد؟ وأوضح القاضي الإداري السابق الدكتور العصيمي أنه بغياب الموظف عن أول يوم عمل بعد إجازة العيد مباشرة يُحسم يومان من راتبه، ويستمر ذلك حتى يصل لليوم السادس عشر، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم747وتاريخ 1391/9/12هـ، على أن تراعى الضوابط الآتية: أن يكون الغياب متصلاً بنهاية عطلة العيد، وأن يكون غياب الموظف دون عذر، ولا يجوز للإدارة احتساب غياب اليوم بيومين في السجلات.

وأشار القاضي العصيمي إلى أنه في حصر الغياب بدون عذر يكتفى فقط بالحسم المادي المضاعف من الراتب، واختتم بالقول إن غياب الطلاب والمعلمين عن المدارس خاضع لأنظمة ولوائح وزارة التعليم.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خفضت ساعات العمل للقطاع الحكومي خلال شهر رمضان وحددتها بـ6 ساعات فقط مراعاة لظروف الصيام، وحددت آخر يوم في عمل القطاع العام الخميس 22 رمضان الماضي الموافق 13 أبريل الجاري، ويستأنف العمل يوم 6 شوال الجاري، في حين بدأت إجازة القطاع الخاص الخميس 29 رمضان 20 أبريل لمدة 4 أيام.