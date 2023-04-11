حددت وزارة التعليم السعودية كيفية التعامل مع غياب الطلاب خلال العام الدراسي وذلك مع اقتراب إجازة عيد الفطر 1444 التي ستبدأ مع نهاية دوام يوم الخميس المقبل 22 رمضان 1444 هـ (22 أبريل/نيسان 2023).

وأعلنت وزارة التعليم، بحسب وسائل إعلام محلية، إنه يحسم على الطالب الغائب عن المدرسة بدون عذر مقبول درجة واحدة عن كل يوم دراسي في الأسبوع الذي يسبق الإجازة أو الأسبوع الأول بعد العودة من الإجازة.

#وزارة_التعليم:



يحسم على الطالب الغائب عن المدرسة بدون عذر مقبول درجة واحدة عن كل يوم دراسي في الأسبوع الذي يسبق الإجازة أو الأسبوع الأول بعد العودة من الإجازة. — الميدان التعليمي (@almaydanedu) April 9, 2023

الغياب المسموح

أكدت وزارة التعليم أنه في حالة وصلت نسبة غياب الطالب على مدار العام الدراسي 5 بالمئة من النسبة الإجمالية للحضور، يتم استدعاء ولي الأمر لمعرفة الأسباب الأساسية للوصول لهذه النسبة من الغياب، كما يتم تحويل الطالب للوحدة الإرشادية في حالة تعدت نسبة غيابه على مدارس السنة 15 بالمئة للتعرف على الأسباب الرئيسة لغياب الطالب.

وأوضحت أنه عند وصول نسبة غياب الطالب على مدار السنة الدراسية 20 بالمئة يتم عقد لجنة لتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذه الحالة.

ستحسم وزارة التعليم درجات من الطالب الغائب في السعودية

إجازة عيد الفطر 1444 للطلاب

حدد التقويم الدراسي موعد إجازة عيد الفطر 1444 هـ للطلاب على أن يبدأ طلاب المدارس إجازة عيد الفطر حسب تعليمات وزارة التعليم في نهاية دوام يوم الخميس المقبل 22 رمضان 1444هـ (13 أبريل/نيسان 2023)، وستبدأ الإجازة بداية من الخميس المقبل 13 أبريل/نيسان 2023 الموافق 22 رمضان 1444، وتستمر الإجازة مدة أسبوعين تقريباً.

وسيعاود الطلاب الدوام الدراسي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 وتكون بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر من يوم 6 شوال 1444 الموافق 26 أبريل/نيسان 2023.

طلاب في السعودية

ظاهرة غياب الطلاب في رمضان

يأتي ذلك في ظل غياب كثير من الطلاب عن دوامهم المدرسي خلال شهر رمضان.

ونشر حساب “إجازتي” في موقع تويتر مساء أمس الأحد إعلان إحدى المدارس عن جائزة الانضباط المدرسي في مدرسة الدغارير الابتدائية في محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان جنوب غرب المملكة، والجائزة هي عبارة عن دراجتين هوائيتين للطالب الأكثر التزاماً بدوامه، مشترطة عدم الغياب لهذا الاسبوع من 18 – 22 رمضان 1444 هـ.

– جائزة الانضباط المدرسي في إحدى المدارس ??



– الشروط: عدم الغياب هذا الاسبوع pic.twitter.com/HmimFyiD6L — إجازة (@KSAEJ3) April 9, 2023