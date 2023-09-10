استمرارا لدعم المواطن السعودي يستمر إيداع دعم حساب المواطن الذي يستهدف التخفيف عن كاهل المواطن دون توقف.

حيث بدأ برنامج حساب المواطن اليوم؛ إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر الجاري، في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.



وأكد البرنامج أن الدفعة الـ 70 من الدعم تشمل الدعم الإضافي، وأن عمليات الإيداع سوف تستمر حتى نهاية اليوم.

وكانت الحكومة السعودية قررت أن يتم صرف الدفعات كل شهر بشكل منتظم وأن يتم الصرف في اليوم العاشر من الشهر، أما بالنسبة للمتقدمين الجدد يجب عليهم أن ينتظروا بعد التسجيل مده لا تقل عن 6 أيام، ثم بعد ذلك باستطاعتهم الحصول على الدفعة .

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧#حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله. pic.twitter.com/bAHUeS8DPh — حساب المواطن (@citizenaccount) September 9, 2023