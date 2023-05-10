حساب المواطن السعودي يودع الدعم المخصص لشهر مايو 2023

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي، صباح اليوم الأربعاء، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو/أيار 2023 في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح البرنامج الحكومي أن عملية إيداع الدفعة الـ 66 من الدعم المخصص للمستفيدين سوف تستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

وأضاف أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧#حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/1ovMmsPtIA — حساب المواطن (@citizenaccount) May 9, 2023

برنامج حساب المواطن

يهدف برنامج حساب المواطن -وهو برنامج حكومي تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبدأ في ديسمبر/كانون الأول 2017- إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين السعوديين وتقديم الدعم المادي إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

ويقدم البرنامج الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.