أوضح حساب المواطن عن إمكانية منح طليقة المواطن غير السعودية الدعم و التسجيل والاستفادة من منافعه المالية.

وكشف حساب المواطن عن آلية تسجيل طليقة المواطن غير السعودية في برنامج الدعم، وذلك ردا على استفسار عبر منصة “إكس” الرسمية للحساب.





وأضاف ردًا على استفسار بهذا الخصوص عبر “خدمة المستفيدين” في منصة “إأكس”: “في حال كانت الحالة الاجتماعية “مطلقة” بإمكانها التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة “تابع معال “وإرفاق المستندات المطلوبة ( صك ولاية أو إثبات احتضان)”.



كما بين الحساب خطوات التسجيل و شروطه والمتمثله في 5 متطلبات بعد الدخول على موقع حساب المواطن وهي كالتالي:



يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:

-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد – كلمة المرور.

-إدخال البيانات وإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات الخاصة للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.

-رفع الوثائق المطلوبة



يذكر أن حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.



وفي الشهر الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج وفق “تواصل”.

كما حدد حساب المواطن المستفيدون من الدعم المالي الذي يقدمه الحساب وحصرتهم في 8 فئات وهم :

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.



وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

في حال كانت الحالة الإجتماعية " مطلقة " بإمكانها التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة " تابع معال "وإرفاق المستندات المطلوبة ( صك ولاية أو إثبات احتضان) — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 6, 2023