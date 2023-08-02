مويضي المطيري by مويضي المطيري

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حساب المواطن” يكشف نتائج أهلية “دورة 69”

مويضي المطيري by مويضي المطيري


كشف حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 69 (شهر أغسطس 2023)، وطالب بالدخول على البوابة الإلكترونية التابعة له لمعرفة حالة الأهلية.


وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

جاء التوجيه في إطار الرعاية المستمرة التي يوليها خادم الحرمين وولي العهد، للمواطنين والمواطنات، في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

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