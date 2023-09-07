أكد حساب المواطن، استمرار الدعم المقدم من البرنامج الذي يهدف إلى التخفيف من تبعات ارتفاع الأسعار عالميًا على المواطن، نافيًا أن تكون الدفعة 70 لشهر سبتمبر هي الأخيرة.

البرنامج لا يزال قائم علما بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 5, 2023



جاء ذلك في رده على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كانت الدفعة المقبلة هي الأخيرة من حساب المواطن؟

وقال حساب “خدمة المستفيدين” في منصة “إكس”: “البرنامج لا يزال قائمًا علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير”.

يذكر أن حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.



وفي الشهر الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية وفق”تواصل”، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.



ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 70 (شهر سبتمبر 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/bEbxEIocz6 pic.twitter.com/QXib4vt6sE — حساب المواطن (@citizenaccount) August 25, 2023