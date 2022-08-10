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Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العملات

حساب المواطن في السعودية يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس

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أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر آب / أغسطس الجاري للدفعة 57 للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن، وسيستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم الأربعاء كما ورد على حساب البرنامج على “تويتر”.

وقد أنشئ برنامج حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

كما يعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعّال للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

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