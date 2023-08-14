حساب المواطن يمكن المتزوجة كمستفيد رئيس في البرنامج

قال حساب المواطن، إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد في بعض الحالات، خلافاً للعادة التي تجعل من الزوج هو المستفيد الرئيس.

وأضاف عبر حساب “خدمة المستفيدين” في موقع “X“تويتر سابقا”: “بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب).

وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.

وصدر مؤخرًا توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.

مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

171 مليار ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 69 لشهر أغسطس.https://t.co/ThAq9WXshn pic.twitter.com/RIzFkTbIQj — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) August 10, 2023