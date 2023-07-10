حساب المواطن السعودي يبدأ بإيداع دفعة يوليو 2023

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي، صباح اليوم الإثنين، عن بدء إيداع الدفعة الـ 68 المخصصة لشهر يوليو/تموز 2023 شاملة الدعم الإضافي في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج الحكومي.

وقال البرنامج في تغريدة عبر موقع تويتر “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو “شاملاً الدعم الإضافي” للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله”.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧#حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله. pic.twitter.com/QrJAL6zUuv — حساب المواطن (@citizenaccount) July 9, 2023

وكان برنامج حساب المواطن أكد، قبل يومين، على استمرار الدعم الإضافي المقدم حتى دفعة شهر يوليو/تموز 2023 واستمرار فتح التسجيل وذلك تنفيذاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبناءً على ما رفعه ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشدد حساب المواطن على أن برنامج الدعم الحكومي لايزال قائماً، علماً أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم، وأنه سيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها.

ويهدف برنامج حساب المواطن -وهو برنامج تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبدأ في ديسمبر/كانون الأول 2017- إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين السعوديين وتقديم الدعم المادي إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

ويقدم البرنامج الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال (80 دولاراً) فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال (800 دولار).

حساب المواطن