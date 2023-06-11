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Posted inأخبار أريبيان بزنس

حساب المواطن السعودي يودع الدعم المخصص لشهر يونيو 2023

بدأ برنامج حساب المواطن في إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو 2023 وهي الدفعة 67

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حساب المواطن
بدأ برنامج حساب المواطن في إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو في حسابات المستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي، صباح اليوم الأحد، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو/حزيران 2023 في حسابات المستفيدين شاملاً أيضاً الدعم الإضافي.

وأوضح البرنامج الحكومي أن عملية إيداع الدعم في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، سوف تستمر حتى نهاية اليوم الأحد، وهي الدفعة 67.

ويهدف برنامج حساب المواطن -وهو برنامج حكومي تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبدأ في ديسمبر/كانون الأول 2017- إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين السعوديين وتقديم الدعم المادي إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

ويقدم البرنامج الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.

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