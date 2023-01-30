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Posted inأخبار أريبيان بزنس

حريق يلتهم منزل تركي بشكل كامل باستثناء نسخة من القرآن الكريم

شبت النيران في منزل عائلة تركية والتهمت كل ما يحتويه باستثناء نسخة من القرآن الكريم كانت موجودة داخل المنزل

التهمت النيران كل مقتنيات المنزل باستثناء نسخة من القرآن الكريم

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القرآن هو الشيء الوحيد الذي لم يحترق في المنزل

أسفر حريق اندلع في منزل عائلة تركية في ولاية إسطنبول، مساء السبت الماضي، عن احتراق كل ما يحتويه المنزل باستثناء نسخة من القرآن الكريم كانت موجودة داخل المنزل الذي احترق لسبب غير معروف عندما كان أصحابه خارجه.

ذكرت وكالة أنباء تركيا، أمس الأحد، أنه عندما أخمد رجال الإطفاء الحريق، تبين احتراق جميع محتويات المنزل باستثناء نسخة من القرآن الكريم كانت في المنزل.

وقال صاحب المنزل فاتح أورنيك لوسائل إعلام تركية “لم يكن هناك أحد في المنزل.. كنت أنا وعائلتي في منزل أمي، وإذ بجيراننا يخبروننا أن منزلنا يحترق”.

وأوضح أن “رجال الإطفاء وصلوا إلى مكان الحريق وعملوا على إخماده الذي لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات”.

وأضاف إن “الحريق التهم كل شيء في المنزل ما عدا نسخة من القرآن الكريم.. القرآن الذي أخرجه رجال الإطفاء من المنزل بقي هو ولا شيء سواه”.

وقال أحد جيران فاتح “كان هناك حريق في السقف ثم جاء رجال الإطفاء، كما حضرت الشرطة وطاقم الإسعاف لكن لم تقع إصابات”، مؤكداً “بالفعل احترق كل شيء في الداخل، ولم يبق سوى القرآن الذي لم يحترق”.

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