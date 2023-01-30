حريق يلتهم منزل تركي بشكل كامل باستثناء نسخة من القرآن الكريم

أسفر حريق اندلع في منزل عائلة تركية في ولاية إسطنبول، مساء السبت الماضي، عن احتراق كل ما يحتويه المنزل باستثناء نسخة من القرآن الكريم كانت موجودة داخل المنزل الذي احترق لسبب غير معروف عندما كان أصحابه خارجه.

ذكرت وكالة أنباء تركيا، أمس الأحد، أنه عندما أخمد رجال الإطفاء الحريق، تبين احتراق جميع محتويات المنزل باستثناء نسخة من القرآن الكريم كانت في المنزل.

وقال صاحب المنزل فاتح أورنيك لوسائل إعلام تركية “لم يكن هناك أحد في المنزل.. كنت أنا وعائلتي في منزل أمي، وإذ بجيراننا يخبروننا أن منزلنا يحترق”.

وأوضح أن “رجال الإطفاء وصلوا إلى مكان الحريق وعملوا على إخماده الذي لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات”.

وأضاف إن “الحريق التهم كل شيء في المنزل ما عدا نسخة من القرآن الكريم.. القرآن الذي أخرجه رجال الإطفاء من المنزل بقي هو ولا شيء سواه”.

وقال أحد جيران فاتح “كان هناك حريق في السقف ثم جاء رجال الإطفاء، كما حضرت الشرطة وطاقم الإسعاف لكن لم تقع إصابات”، مؤكداً “بالفعل احترق كل شيء في الداخل، ولم يبق سوى القرآن الذي لم يحترق”.