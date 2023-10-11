حريق كبير يعلّق الرحلات الجوية في مطار إنكليزي

أسفر حريق كبير شب في مطار لوتون الإنكليزي عن تعليق جميع الرحلات الجوية حتى منتصف نهار الاربعاء.

وقالت إدارة المطار الواقع شمال لندن والذي يبعد حوالى 40 كلم عن وسطها إنّ “سلامة ركّابنا وموظفينا تظلّ أولويتنا الرئيسية، وبالتالي فقد قرّرنا تعليق كلّ الرحلات الجوية حتى الساعة 12:00 (11,00 ت غ) من ظهر اليوم الأربعاء”.

وأضافت في بيانها: “الوصول إلى المطار مقيد حالياً ونطلب من الناس عدم المجيء إلى المطار في الوقت الحالي. وسنوفيكم لاحقا بمزيد من المستجدات”.

وقال البيان إن موظفين إضافيين على استعداد لتقديم المساعدة للركاب, وإنه يجب على المسافرين الاتصال بشركة الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات رحلتهم.

واندلع الحريق قرابة الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي من ليل الثلاثاء في موقف للسيارات بني مؤخراً في المطار الذي يخدم الشركات المنخفضة التكلفة، ما أدى لانهيار جزئي فيه.

وأظهرت لقطات تمت مشاركتها عبر الإنترنت ألسنة لهب ضخمة وأعمدة دخان متصاعدة من الطابق العلوي من المبنى.

وأظهرت مشاهد بثّتها وسائل إعلام بريطانية مبنى متعدّد الطوابق مشتعلاً بينما أفاد شهود على وسائل التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارات.

وأسفر الحريق عن خمسة مصابين نقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وقالت هيئة الإسعاف المحلية في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنّ خمسة أشخاص – هم أربعة إطفائيين وموظف في المطار – نقلوا إلى المستشفى.

وأضافت أن الحريق أسفر عن مصاب سادس لكن إصابته جاءت طفيفة وقد تمّ علاجه في موقع الحادث ولم تستدع حالته النقل إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن حوالي 1200 سيارة كانت موجودة في المرآب تضررت.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية بعض الماسفرين وهو يهرولون مع أمتعتهم إلى محطة قطار مطار لوتون في محاولة الحصول على مقعد في القطار أو حافلة إلى مطارات أخرى من أجل اللحاق برحلات جوية في الساعات القليلة المقبلة.

ويغد مطار لوتون خامس أكبر مطار في المملكة المتحدة بعد مطار هيثرو وغاتويك ومانشستر وستانستيد، حيث نقل أكثر من 13 مليون مسافر في عام 2022.