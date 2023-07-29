مويضي المطيري by مويضي المطيري

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حريق يتسبب بانقطاع الكهرباء في كافة أنحاء العراق

توقفاً كاملاً لمنظومة الكهرباء جراء حريق في محطة بالبصرة

مويضي المطيري by مويضي المطيري

يعيش سكان العراق البالغ عددهم 43 مليون نسمة يومياً انقطاعاً متكرراً للكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل إلى 50 درجة مئوية خلال فصل الصيف.

قالت وزارة الكهرباء العراقية، (السبت): إن “حادث حريق” بمحطة كهربائية، تسبب في انقطاع التيار في كافة أنحاء العراق، مشيرة إلى أنه جارٍ إعادة التيار خلال الساعات المقبلة وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المنظومة الكهربائية تعرضت اليوم في الساعة الثانية عشرة ظهراً وأربعين دقيقة لانقطاع تام بسبب حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة.

ويعيش سكان العراق البالغ عددهم 43 مليون نسمة بشكل يومي انقطاعاً متكرراً للكهرباء قد يصل إلى 10 ساعات، ويزيد الأمر سوءاً مع ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل إلى 50 درجة مئوية خلال فصل الصيف.

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