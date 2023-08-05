فيديو لحريق هائل في مبنى وزارة الاوقاف في مصر

نشب حريق منذ قليل داخل مبنى وزارة الأوقاف، بمنطقة وسط القاهرة، وتصاعدت الأدخنة في السماء.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق في مبنى وزارة الاوقاف، وتصاعدت الأدخنة. وعلى الفور انتقلت 3 سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لمحاصرة كرات اللهب.
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نشب حريق منذ قليل داخل مبنى وزارة الأوقاف، بمنطقة وسط القاهرة، وتصاعدت الأدخنة في السماء.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق في مبنى وزارة الاوقاف، وتصاعدت الأدخنة. وعلى الفور انتقلت 3 سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لمحاصرة كرات اللهب.