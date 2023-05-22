ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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حريق منزل بأبوظبي يودي بحياة 6 أشخاص

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

تمكنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني من السيطرة اليوم على حريق في منزل في أبوظبي، أسفر عن وفاة ستة أشخاص، وإصابة 7 آخرين بينهم إصابتان خطيرتان، متقدمة بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت انها تعاملت مع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث حريق في منزل في منطقة معزز، حيث توجهت الفرق المختصة على الفور إلى موقع الحادث، وباشرت عمليات الإنقاذ والإخلاء، ومكافحة الحريق والاسعاف.

وقد أسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص، وإصابتين خطيرتين، و5 إصابات متوسطة. وتتقدم هيئة أبوظبي للدفاع المدني بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين، سائلة العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تتمنى الشفاء العاجل لكافة المصابين.

ولفتت الهيئة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق من قبل الجهات المختصة.

وحثّت الجهات المختصة الجمهور الكريم على ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية، وتجنُّب نشر أو تداول الشائعات بشأن الحادث.

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