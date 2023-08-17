مويضي المطيري by مويضي المطيري

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فيديو : للمرة الثانية .. حريق ضخم في مستشفى ملياردير سعودي

مويضي المطيري by مويضي المطيري

تعرض مستشفي الدكتور سليمان الحبيب في الرياض إلى حريق هائل للمرة الثانية على التوالي حيث شهد في المرة الأولى حريقا مماثلا في أواخر يوينو الماضي.

ووثق مقطع فيديو متداول، لحظة نشوب الحريق في مبنى تحت الإنشاء في الرياض، حيث اندلعت النيران وتصاعد الدخان الكثيف من المبنى.

وأثار الحريق الذي نشب في المبنى للمرة الثانية، الذعر بين المتواجدين في المكان.

فيما أصدرت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بيانًا توضيحيًا بشأن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقوع حريق في مشروع المستشفى – قيد الإنشاء- الواقع في حي الصحافة بمدينة الرياض.

وفي التفاصيل، قالت المجموعة في بيانها: “إشارة إلى ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد بتاريخ 18 يونيو 2023م بخصوص وقوع حريق في مشروع المستشفى قيد الإنشاء الواقع في حي الصحافة بمدينة الرياض التابع لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية؛ نؤكد أن الحريق كان محدودًا جدًا، وقد تم بتوفيق الله ثم بجهود فرق الدفاع المدني السيطرة عليه وإخماده في وقت زمني سريع وقياسي، ومن دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية” وفقا لـ”سبق”.

وأضافت عبر حسابها في “تويتر”: “تم استئناف الأعمال في المشروع بعد التأكد من سلامة الموقع”.

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و استطاع الدفاع المدني في مدينة الرياض إخماد الحريق المحدود في وقت قياسي.

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