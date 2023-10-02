مصر..  حريق هائل بمديرية الأمن في الإسماعيلية 

اندلع حريق هائل بمقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر، فجر اليوم، ما أسفر عن سقوط العديد من الإصابات وانهيار الواجهة الرئيسية للمبنى، فيما رصدت أصوات استغاثات من المحاصرين داخل المبنى وسط محاولات قوات الحماية المدنية الوصول إليهم.

حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الاسماعيلية

يارب سلم pic.twitter.com/DnW5IEVPOW — mohamed el kholy (@MElKholy) October 2, 2023

وأعلنت وسائل إعلام مصرية عن تسجيل 100 إصابة من جراء الحريق في حصيلة أولية، فيما أفاد التليفزيون المصري في وقت لاحق من هذا الصباح عن سيطرة فرق الإطفاء على الحريق، كما ترددت معلومات عن دخول فرق الإنقاذ مسرح الحريق لإخراج من تبقى من العالقين داخل المبنى الذي تفحم تماما.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على الإنترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات المبنى الذي يعد أحد أكبر المباني في مدينة الإسماعيلية، حيث سجلت مشاركة سيارات الإطفاء التابعة للجيش المصري في عمليات إخماد الحريق. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر بالدفاع المدني المصري أنه لم تتضح بعد أسباب الحريق. وقد أعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ بجميع مشافي الإسماعيلية لاستقبال مصابي الحريق.