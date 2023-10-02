ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

مصر..  حريق هائل بمديرية الأمن في الإسماعيلية 

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
مديرية الأمن

اندلع حريق هائل بمقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر، فجر اليوم، ما أسفر عن سقوط العديد من الإصابات وانهيار الواجهة الرئيسية للمبنى، فيما رصدت أصوات استغاثات من المحاصرين داخل المبنى وسط محاولات قوات الحماية المدنية الوصول إليهم.

وأعلنت وسائل إعلام مصرية عن تسجيل 100 إصابة من جراء الحريق في حصيلة أولية، فيما أفاد التليفزيون المصري في وقت لاحق من هذا الصباح عن سيطرة فرق الإطفاء على الحريق، كما ترددت معلومات عن دخول فرق الإنقاذ مسرح الحريق لإخراج من تبقى من العالقين داخل المبنى الذي تفحم تماما.

مديرية الأمن

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على الإنترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات المبنى الذي يعد أحد أكبر المباني في مدينة الإسماعيلية، حيث سجلت مشاركة سيارات الإطفاء التابعة للجيش المصري في عمليات إخماد الحريق. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر بالدفاع المدني المصري أنه لم تتضح بعد أسباب الحريق. وقد أعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ بجميع مشافي الإسماعيلية لاستقبال مصابي الحريق.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا