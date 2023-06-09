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حرم ولي العهد السعودي ترعى حفل خيري بحضور عدد من الأميرات وكبار الشخصيات

رعت الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل بحضور عدد من الأميرات وكبار الشخصيات ونساء المجتمع السعودي

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جمعية النهضة السعودية
رعت الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل بحضور عدد من الأميرات وكبار الشخصيات ونساء المجتمع السعودي

رعت الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود حرم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، حفل جمعية النهضة الخيري على مسرح ميادين بمحافظة الدرعية بحضور المؤسس والرئيس الأعلى لجمعية النهضة الأميرة سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وعدد من الأميرات وكبار الشخصيات ونساء المجتمع الداعمات للعمل الخيري.

وتأتي رعاية الأميرة سارة بنت مشهور امتداداً لدور سموها في تمكين الأفراد ولا سيما الشباب وذوي الإعاقة، ودعمها الجهود المبذولة للارتقاء بمهاراتهم تعليمياً ومهنياً ليكونوا فاعلين في مجتمعهم، وتشجيعها المبادرات الإنسانية النبيلة التي تقدمها جمعية النهضة في مجال تمكين المرأة ودعم القطاع غير الربحي، انطلاقاً من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف جمعية النهضة من خلال إقامة هذا الحفل، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى ضمان استدامة البرامج التنموية المخصصة لأبناء وبنات أسر جمعية النهضة، حيث خُصص ريع الحفل بأكمله لمشروعات برنامج التأهيل المهني الذي يستهدف أبناء وبنات أسر الجمعية لتوفير الدعم الأكاديمي لهم، وتقديم ورش عمل تطوّر مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، ليكونوا أكثر قدرة على صناعة مستقبلهم.

وعبرت رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود، خلال كلمتها عن شكرها وامتنانها للأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز لإيمانها بالعمل الخيري، واهتمامها بتنمية المجتمع والقطاع غير الربحي، ودعمها لمبادرات تمكين فئة الشباب.

وقالت الأميرة موضي “أتقدم بالشكر والتقدير والامتنان والعرفان بالفضل لقادة وطننا العظيم – حفظهم الله – وأحمد الله وأشكره على قيادتهم الحكيمة التي نرى نتائجها اليوم في تمكين المواطن وتنمية الوطن بكل عدل ومساواة”.

فيما عبرت الرئيس التنفيذي لجمعية النهضة الدكتورة مزنة عمير العمير، عن امتنانها للأميرة سارة على دعمها برامج الجمعية وإيمانها برسالتها، كما نوهت بالدعم المقدم من ضيوف الحفل الخيري وأثره في استدامة برامج الجمعية.

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