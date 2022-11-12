حرمان البنات من الميراث يهدد أغنى عائلة في بريطانيا ونزاع قانوني لإدخال كبير العائلة في مصحة

نزاع عائلة هندوجا التي صنفت في صدارة أغنياء بريطانيا بحسب قائمة صنداي تايمز بثروة تتجاوز 33 مليار دولار (28 مليار جنيه استرليني) تكشف في محكمة بريطانية وظهر في تداولات قضية فيها تصدع العائلة بنزاع مرير. عائلة إس بي كبير العائلة، تزعم بأن بقية أفراد العائلة متحيزون ضد بناته فينو وشانو لمجرد كونهن نساء. وقد يؤدي هذا النزاع المرير إلى تخبّط وتفكك المجموعة البالغ عمرها 108 سنوات، مما يهدد واحدة من أكبر تكتلات الأعمال في العالم. الأخوة هندوجا، بحسب ما كشفته المحكمة اختلفوا حول إدخال كبيرة العائلة المصاب بالخرف، سريشاند باراماناد هندوجا ، البالغ من العمر 86 عاما، في دار رعاية عامة وسط خلاف حول ثروته وأصول العائلة التي أسست أول شركاتها عام 1914.

مجموعة شركات عائلة هندوجا

مجموعة شركات في 38 دولة ، ويعمل بها أكثر من 150000 موظف على مستوى العالم.

هناك ستّ شركات عامة مساهمة في الهند ضمن المجموعة.

يطالب الأخ الأصغر جوبيشاند بإلغاء وكالة قانونية بيد زوجة الأخ الاكبر سريشاند.

تنشط المجموعة في قطاعات تشمل التصنيع والبنوك والكيماويات والطاقة ووسائل الإعلام والرعاية الصحية.

اتفق الأخوة الأربعة وهم في السبعينات من العمر أن “الأصول التي يحتفظ بها أي أخ واحد هي ملك مشترك للأربعة”.

أعمار الأخوة في الثمانينات وهم سريشاند ، 86 ، جوبيشاند ، 82 ، براكاش ، 77 ، وأشوك 73.

نقض أحد الأخوة الاتفاق الأساسي وهو كلّ شيء ملك للجميع، ولا شيء ملك لأحد

نزاع عائلي يهدِّد مستقبل إمبراطورية عمرها أكثر من 100 عام

تتزايد المخاوف من أن تؤدي الدعاوى القضائية في لندن وسويسرا إلى انهيار مجموعة “هندوجا” البريطانية–الهندية. يعاني الجدّ المعروف باسم “إس بي” البالغ من العمر 86 عاماً من نوع من الخرف، فيما يخوض حفيده مع أخته وأمه وخالته وجدته معركة في مواجهة باقي أفراد أسرة هندوجا حول تقاسم المجموعة التجارية البريطانية–الهندية.

إنجازات مهددة لجيران العائلة الملكية البريطانية

تأسست الشركة على يد الأب بارماناند جيبشاند هندوجا في عام 1914 في إقليم السند في الهند البريطانية.

نشطت في مجال البنوك وتجارة السلع، ثم توزيع أفلام بوليوود خارج الهند.

في لندن، أفراد العائلة كانوا جيران الملكة إليزابيث وحاليا الملك تشارلز، في كارلتون هاوس تيراس قرب قصر باكينغهام.

دافع غوبيشاند وبراكاش وأشوك عن صلاحية رسالة موقعة من الأخوة الأربعة تعود إلى عام 2014، تفيد بأن الأصول التي يملكها واحد منهم هي ملك للجميع، وذلك بعد أن طالب إس بي الممثّل من قبل ابنته فينو بملكيته وحيداً لمصرف هندوجا في جنيف.

تطالب أسرة إس بي، المحكمة برفض رسالة التعهد على أنها غير ملزمة قانونيا.