أشعل هاشتاك (#حركه_النقل_الخارجي) الترند السعودي في موقع تويتر بالإضافة إلى أن جملة “حركة النقل الخارجي” صعدت منذ صباح اليوم الخميس إلى أكثر المواضيع بحثاً في عملاق محرك البحث جوجل في المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك بعد عزم وزارة التعليم السعودية، اليوم الخميس، الإعلان عن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات وذلك عبر نظام “نور”.

ويترقب آلاف المعلمين والمعلمات، منذ أيام، إعلان وزارة التعليم نتيجة حركة #النقل_الخارجي، ويحدوهم تفاؤل هذا العام لتكون نتيجتهم (#تم_نقلك) لتُنهي معاناتهم من الغربة، والبُعد عن أهلهم وأقاربهم.

وقال حساب في تويتر يدعى ماسكة خطوط في عِز القوايل “قالوا وقالوا ولكني على ثقةٍ

بأن ربِّي إلى التيسيرِ يُجرينا والعُسر مهما قسى فاليُسر يتبعُه وعدٌ من الله هذا الوعدُ يكفينا”

#حركة_النقل_الخارجي

"قالوا وقالوا ولكني على ثقةٍ

بأن ربِّي إلى التيسيرِ يُجرينا



والعُسر مهما قسى فاليُسر يتبعُه

وعدٌ من الله هذا الوعدُ يكفينا"#حركة_النقل_الخارجي pic.twitter.com/pKn0QSX9Dl — ماسكة خطوط في عِز القوايل (@qqqq1443) May 17, 2023

وكتب المغرد هيثم العبدالله “الله يرزقكم هالشعور اليوم يارب ويجمع كل مغترب ومغتربة بأهله ومحبيه”، ونشر مقطع فيديو يظهر جملة “تم نقلك” التي يتمنى ظهرها جميع المعلمون الذين تقدموا على حركة النقل الخارجي.

الله يرزقكم هالشعور اليوم يارب ?❤️

ويجمع كل مغترب ومغتربة بأهله ومحبيه ??



#حركة_النقل_الخارجي pic.twitter.com/lXk9HRDwWo — هيثم العبدالله (@haithamalabdull) May 18, 2023

وقال المغرد شخصـية خيالـــية “#حركه_النقل_الخارجي يااارب أفرح كل معلم ومعلمه بالنقل على رغبتهم الأولى واجمع شملهم بأهلهم وأحبابهم واكتب لهم الخير والتيسير أينما كانوا وارزقهم هذه الفرحة”.

#حركه_النقل_الخارجي



يااارب أفرح كل معلم ومعلمه بالنقل على رغبتهم الأولى واجمع شملهم بأهلهم وأحبابهم واكتب

لهم الخير والتيسير أينما كانوا ??️



و ارزقهم هذه الفرحة ??? pic.twitter.com/n2hI3d5SJq — ‏??شخصـية خيالـــية〽️‏➰ (@mes_mesh7432) May 18, 2023

وكتبت أميرة ” اخخ وحده من زميلاتنا لها عندنا 8 سنوات ولاجاها نقل اليوم قررت تسافر لعيالها تقول عشان اذا طلع اسمي نفرح سوا وجلست تبكي والله أنها تقطع القلب ياااارب تفرح قلبها وتقربها من اولادها هي جميع من قدم”.

#حركه_النقل_الخارجي



.

اخخ ?



وحده من زميلاتنا لها عندنا 8 سنوات



ولاجاها نقل اليوم قررت تسافر لعيالها



تقول عشان اذا طلع اسمي نفرح سوا



وجلست تبكي والله انها تقطع القلب ??

ياااارب تفرح قلبها وتقربها من اولادها



هي جميع من قدم. — أميرة ??? (@amert2018) May 17, 2023