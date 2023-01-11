حركة المسافرين في الشرق الأوسط تقفز 84,6% في نوفمبر

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن استمرار تعافي قطاع السفر الجوي في تشرين الثاني / نوفمبر 2022. وسجّلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 84.6% بحركة المسافرين في نوفمبر 2022 مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. وارتفعت السعة في نوفمبر بنسبة 45.4% قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وعامل الحمولة بواقع 16.5 نقطة مئوية إلى 77.7%.

وارتفع إجمالي حركة السفر الجوي (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 41.3% في نوفمبر 2022 مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق، بينما وصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى 75.3% من المستويات المسجلة في نوفمبر 2019.

وارتفعت حركة السفر العالمية بنسبة 85.2% قياساً بمستويات نوفمبر 2021. وواصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تسجيل أقوى النتائج على أساس سنوي، حيث سجلت جميع المناطق نتائج إيجابية مقارنة مع العام السابق. ووصلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في شهر نوفمبر 2022 إلى 73.7% من مستويات نوفمبر 2019.

وانتعشت حركة السفر المحلية في نوفمبر 2022 بنسبة 3.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن قيود السفر في الصين ما زالت تعيق النتائج على مستوى العالم. وسجل إجمالي حركة السفر المحلية في نوفمبر 2022 ارتفاعاً بنسبة 77.7% من المستويات المسجلة في الفترة ذاتها من عام 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «تؤكد نتائج حركة المسافرين في نوفمبر إقبالهم الملحوظ على السفر بعد تخفيف قيود حركة السفر. ولكن للأسف نلاحظ من ردود الفعل تجاه استئناف الصين لأنشطة السفر الدولي في شهر يناير أن العديد من الحكومات مازالت تضفي الطابع السياسي على الجانب العلمي عندما يتعلق الأمر بكوفيد-19 والسفر، حيث أكد علماء الأوبئة والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها وجهات أخرى أن إعادة فرض تدابير فحوصات كوفيد-19 على المسافرين القادمين من الصين لن يكون له أثر يذكر على جهود احتواء الفيروس الذي بات منتشراً في جميع أنحاء العالم. كما يتعارض احتجاج الصين على هذه السياسات مع اشتراطاتها الخاصة بإجراء فحوصات قبل السفر على جميع المسافرين باتجاه الصين. ويجب على الحكومات أن تركز على استخدام الأدوات المتاحة للتعامل مع جائحة كوفيد-19 بكفاءة، بما في ذلك تحسين اللقاحات والتدابير العلاجية، بدلاً من تكرار السياسات التي أثبتت فشلها مراراً وتكراراً على مدى الأعوام الثلاثة الماضية”.

أسواق السفر العالمية

حققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 373.9% في حركة المسافرين خلال شهر نوفمبر 2022 قياساً بالشهر ذاته من العام السابق، لتسجل المعدل الأعلى على أساس سنوي بين جميع المناطق. كما زادت السعة بنسبة 159.2% وعامل الحمولة بواقع 35.9 نقطة مئوية إلى 79.2%.

حققت شركات الطيران الأوروبية زيادة بنسبة 45.3% في حركة المسافرين في نوفمبر 2022 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021. بينما ارتفعت السعة بنسبة 25.1% وازداد عامل الحمولة بواقع 11.6 نقطة مئوية إلى 83.6%، وهو الأعلى بين جميع المناطق.

سجّلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 84.6% بحركة المسافرين في نوفمبر 2022 مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. وارتفعت السعة في نوفمبر بنسبة 45.4% قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وعامل الحمولة بواقع 16.5 نقطة مئوية إلى 77.7%.

شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية تحسناً بنسبة 69.9% في حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. بينما ارتفعت السعة بنسبة 45.5% وازداد عامل الحمولة بواقع 11.6 نقطة مئوية إلى 81.0%.

حققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً في حركة المسافرين بنسبة 59.2% في نوفمبر الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، بينما زادت السعة بنسبة 55.6% وعامل الحمولة بواقع 1.9 نقطة مئوية ليبلغ 82.9%.

سجلت شركات الطيران الإفريقية ارتفاعاً بنسبة 83.5% في إيرادات الركاب لكل كيلومتر خلال نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت السعة في نوفمبر بنسبة 48.4% وازداد عامل الحمولة بواقع 14.2 نقطة مئوية إلى 74.3%، وهي النسبة الأدنى بين جميع المناطق.