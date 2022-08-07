حركة المسافرين في الشرق الأوسط تقفز 246,5% في يونيو

أظهرت بيانات المسافرين لشهر حزيران / يونيو 2022 الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط سجلت ارتفاعاً في حركة المسافرين بنسبة 246,5% في يونيو مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021. كما ارتفعت السعة بنسبة 102,4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وازداد عامل الحمولة بواقع 32,4 نقطة مئوية إلى 78%.

وفي دليل على محافظة قطاع السفر الجوي على معدلات انتعاش قوية، ارتفع إجمالي حركة المسافرين في العالم بنسبة 76,2% في يونيو 2022 مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الانتعاش القوي في حركة السفر الدولية، التي بلغت 70,8% من مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19”.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “يواصل قطاع السفر الجوي تسجيل معدلات نمو قوية. إذ يحرص الناس على الاستفادة من حرية السفر بقدر الإمكان بعد عامين من حالة الإغلاق والتشدد في إجراءات عبور الحدود”.

وأضاف والش: “نشهد في النصف الشمالي من العالم العودة إلى مستويات الذروة خلال موسم الصيف، ما يؤكد التوقعات التي أشارت إلى دور تخفيف قيود السفر في تحقيق زيادة قوية بمعدلات الطلب على السفر الجوي. وفي الوقت ذاته، تمثل مواكبة هذا الطلب تحدياً كبيراً اليوم، وربما في المستقبل أيضاً. الأمر الذي يعزز اعتماد المرونة في تطبيق قواعد الفتحات الجوية والتأني في تطبيق قاعدة 80-20 التي أعلنت المفوضية الأوروبية عن عزمها على العودة إلى اعتمادها”.

وحقّقت شركات الطيران الأوروبية في يونيو ارتفاعاً في حركة المسافرين بنسبة 234,5% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وشركات الطيران في أمريكا الشمالية بنسبة 168,9% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021، وحركة المسافرين لدى شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً في يونيو بنسبة 136,6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، وشركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً بنسبة 492% في حركة المسافرين خلال يونيو مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وشركات الطيران في افريقيا ارتفاعاً بنسبة 103,6% في حركة المسافرين خلال يونيو مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويكفي إلقاء نظرة واحدة على عدد من المطارات الكبرى لإدراك حجم المشاكل التي تواجهها شركات الطيران وركابها، إذ لم تعد هذه المطارات قادرة على دعم سعتها المعلنة حتى مع عتبة الفتحات الجوية الحالية والبالغة 64%، ما دفعها إلى تمديد العمل بإجراءاتها المتعلقة بالحد الأقصى للقدرة الاستيعابية للمسافرين حتى نهاية شهر تشرين الأول / أكتوبر، في تأكيد على أهمية المرونة كعنصرٍ أساسي لتعافي القطاع.