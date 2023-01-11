حركة الطيران تستأنف في الولايات المتحدة

استأنف الطيران في الولايات المتحدة الأميركية حركته وباشرت الرحلات بالإقلاع من المطارات، بعدما سمحت إدارة الطيران الفيدرالي الأميركية بذلك بعد السيطرة على الخلل الفني الطارئ الذي أصاب أحد الأنظمة.

وأقلعت أول طائرة بعد رفع الحظر من مطار لاغارد في نيويورك بالولايات المتحدة.

وتعطل نظام إدارة الطيران الفيدرالي الذي يزود الطيارين بالإشعارات التي يحتاجون لقراءتها قبل الاقلاع مما تسبب بتعطيل الرحلات الجوية في البلاد بالإضافة إلى الرحلات الدولية المغادرة.

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.



We continue to look into the cause of the initial problem — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

العطل التقني تسبب بشل حركة الطيران

وقالت شبكة “سي ان ان” الأميركية إن العطل التقني تسبب في تأجيل أكثر من 4000 رحلة وإلغاء نحو 750 أخرى مع توقف الحركة في أميركا.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع قضية إيقاف حركة الطيران، مشيرا إلى أنه لا دليل على هجوم سيبراني حتى اللحظة.

وقال بايدن “إمكان الطائرات الهبوط بسلام لكن لا يمكنها الإقلاع بسبب العطل التقني”.

وكشفت الإدارة الأميركية أن عملية هبوط الطائرات في أجواء أميركا الآن تتم بسلام. وقالت وسائل إعلام أميركية إن نظام تشغيل الرحلات الجوية يعود للعمل تدريجيا.

وتم تأخير الرحلات الجوية في مواقع متعددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد عطل إلكتروني في الإدارة الفيدرالية.

وكان وزير النقل الأميركي، بيت بوتيجيغ، قد قال في وقت سابق اليوم؛ إن إدارة الطيران الفيدرالية تسعى للسيطرة على العطل الفني واستعادة الرحلات بأسرع وقت.

وأضاف أن تحقيقا شاملا لمعرفة سبب الخلل الفني الذي أصاب نظام إشعارات الطيران.

ووفقاً لموقع تتبع الرحلات الجوية FlightAware، تعرضت مئات الرحلات لتأخير شملت رحلات داخلية وأخرى خارجية.

وذكرت الإدارة الفيدرالية: “نجري عمليات التحقق النهائية للتأكد من السلامة وسنعيد النظام للعمل الآن”، “العمليات عبر نظام المجال الجوي الوطني تتأثر”.

ونقلت تقارير في وسائل إعلام أميركية أن تعطل أجهزة الكمبيوتر أدى إلى توقف الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة صباح الأربعاء مع تعرض الركاب للتأخير والإلغاء.