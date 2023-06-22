أعلن حرس السواحل الأمريكي في مؤتمر صحفي حول عمليات البحث عن غواصة تيتان أن عائلات ركاب الغواصة تم إبلاغهم بأن الحطام-5 قطع- يعود للغواصة وأن من فيها باتوا على الأرجح في عداد الموتى بحسب بي بي سي،

لا يعرف السبب الذي أدى إلى تحطم غواصة تيتان واختفاءها والذي دفع إلى جهود بحث دولية مكثفة شاركت فيها القوات الأمريكية والكندية والبريطانية والفرنسية.

قالت أوشن جيت في بيان لها إنه تم العثور على الحطام بواسطة مركبة بحث تحت الماء يتم التحكم فيها عن بعد (ROV) على مسافة 1600 قدم (480 مترًا) من حطام تيتانيك.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن “نظام كشف تنصت عسكري سري للغاية مصمم لرصد غواصات العدو التقط لأول مرة ما اشتبهت البحرية الأمريكية أنه انفجار داخلي في غواصة تيتان بعد ساعات من بدء رحلتها” يوم الأحد ، وأن ما اكتشفه “النظام الأمريكي يشتبه في أنه صوت انفجار داخلي بالقرب من موقع الانقاض الذي اكتشف الخميس “.

تم اكتشاف خمس قطع منفصلة أتاحت للسلطات تأكيد أنها من غواصصة تيتان ، بما في ذلك مخروط الذيل.

وقال الأدميرال موجر إنه لم يكن لديه إجابة عما إذا كان من المحتمل انتشال جثث الرجال الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة. وقال “هذه بيئة لا ترحم بشكل لا يصدق أسفل قاع البحر”.

5 ركاب

ستوكتون رش مؤسس شركة أوشن جيت اكسبيدشنز

الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ

الغواص الفرنسي بول هنري نارجيلوت

رجل الأعمال الباكستاني شهزادة داوود

سليمان داوود ابن شهزادة البالغ من العمر 19 عامًا.

تثار مع هذه الحادثة المأساوية أخطاء عديدة أولها سجل الشركة المشبوه مع اجراءات السلامة ومعاييرها، وتأخرها في الإبلاغ عن فقدان الاتصال الغواصة لساعات طويلة، فضلا عن افتقار الشركة لتراخيص الغوص العميق بتجهيزات أقرب لمعدات الهواة.

الاستجابة لغوث هذه الغواصة التي تحمل بضع ركاب أثرياء، والتي حركت جهود بحث دولية مكثفة شاركت فيها القوات الأمريكية والكندية والبريطانية والفرنسية، أصبحت موضع جدل لدى مقارنتها بتجاهل استغاثة مئات اللاجئين الذين طلبوا المساعدة وغرق المئات منهم هذا الأسبوع قرب شواطئ اليونان.