اشارت نيوزويك أن مظاهرات مؤيدة للانقلاب في النيجر أربكت خطط توجيه ضربة عسكرية من بعض دول الجوار في منظمة إيكواس وقد تعقد خططا للحرب ضد النيجر، فيما نقلت أ ف ب نبأ إعلان المجلس العسكري الحاكم في النيجر مساء الأحد إغلاق المجال الجوي، واتهم “دولة أجنبية عظمى” بالإعداد لما وصفه بعدوان على بلده، وذلك مع انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم للسلطة.

ويأتي الإعلان عن إغلاق المجال الجوي للنيجر في وقت نقلت فيه صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول رفيع من إحدى دول مجموعة إيكواس أن جيوش المنطقة بحاجة لمزيد من الوقت للاستعداد قبل دخول النيجر. وكان قادة الانقلاب في النيجر قد حشدوا في وقت سابق الأحد عشرات آلاف المؤيدين لهم في ملعب رياضي بالعاصمة نيامي، وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن نحو 30 ألف شخص تجمعوا في ملعب “سيني كونتشي”، وشارك في المظاهرة عدد من أعضاء “المجلس الوطني لحماية الوطن”، الذي شكله الانقلابيون برئاسة الجنرال عمر عبد الرحمن تياني. ولوّح العديد من المشاركين في المظاهرة بأعلام النيجر وروسيا، ورددوا هتافات داعمة للمجلس العسكري ومنددة بالعقوبات التي فرضتها مجموعة إيكواس على بلدهم، كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة لفرنسا، وكان من بين الهتافات التي ترددت في الملعب “تسقط فرنسا، تسقط إيكواس”، وفق “الجزيرة”. وخاطب عدد من القادة العسكريين الحاضرين في التجمع -بينهم الجنرال آمادو عبد الرحمن ومحمد تومبا وعثمان أبارشي- الحشد مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن قراراتهم، وسيعملون على تحقيق مطالب الشعب.

يأتي ذلك فيما تتعالى أصوات طبول الحرب في أفريقيا، يسارع السكان في العاصمة نيامي للاستعداد لكل الاحتمالات التي تحملها الساعات القليلة القادمة والتي ستكون حاسمة حربًا أو سِلمًا مع انتهاء المهلة أمس، و التي حددتها دول إيكواس ECOWAS التي تنتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة بعد انقِسامٍ حادٍّ في القارّة الإفريقيّة بسبب حالة التوتّر الحاليّة بين اعتراضات دول مثل الجزائر ومالي وبوركينو فاسو وتشاد للتدخل العسكري، وتأييد فرنسي لدول إيكواس لتوجيه ضربة عسكرية ضد الانقلابيين بانتظار ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت سي إن إن إلى تأييد شعبي في النيجر للإنقلاب بسبب استشراء الفساد بعد أن شوه سوء الحكم فكرة أن الديمقراطية هي الحل، و النيجر تعد من أفقر دول العالم ويعاني شعبها من فقدان الضروريات الأساسية مثل الغذاء والمأوى هي أولويات.

يبذل قادة الانقلاب في النيجر جهودهم وهم يواجهون مهلة تلوح اليوم في الأفق من جيرانهم للتخلي عن السلطة أو مواجهة عمل عسكري محتمل.

أعطت الكتلة الإقليمية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الجيش النيجيري مهلة تنتهي اليوم الأحد للإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم وإعادته إلى منصبه.

وقال أحد مسؤولي المجموعة إنه تم “وضع خطة” للتدخل ، لكنها الملاذ الأخير.

لكن مع دقات الساعة أصبحت إمكانية العمل العسكري احتمالًا حقيقيًا.

تقع النيجر في قلب منطقة الساحل بأفريقيا ، والتي شهدت العديد من الانقلابات للاستيلاء على السلطة في السنوات الأخيرة بما في ذلك في مالي وبوركينا فاسو. لكن النيجر كانت أيضًا واحدة من الديمقراطيات القليلة المتبقية في المنطقة.

كان فوز الرئيس بازوم في الانتخابات عام 2021 بمثابة انتقال سلمي نسبي للسلطة ، متوجًا لسنوات من الانقلابات العسكرية التي أعقبت استقلال النيجر عن فرنسا في عام 1960.

وتعد البلاد ساحة معركة حاسمة في الحرب ضد الإرهاب وتركيز للجهود الأمنية الإقليمية والدولية. تعتبر الولايات المتحدة وفرنسا النيجر حليفًا مهمًا وكلا البلدين لديهما قواعد عسكرية في النيجر. تمتلك البلاد موارد طبيعية كبيرة ، حيث يعتبر اليورانيوم أهم أصولها. النيجر هي منتج رئيسي لليورانيوم ، وهو أمر بالغ الأهمية للطاقة النووية والتطبيقات الصناعية الأخرى. وهناك والذّهب والفوسفات لكن عوائدها تذهب لشركات فرنسية ومسؤولين فاسدين حيثُ تُعتَبر النيجر واحدة من أكثر ستّ دُولٍ إفريقية فقرًا وفسادًا.

كثير من النيجيريين منقسمون إزاء الانقلاب بين مؤيد ومعارض بعد أن شهدت البلاد انقلابات ودكتاتوريات متعددة ، لكن في الوقت نفسه هناك الفساد المرتبط بالنّفوذ الاستِعماري الفرنسي والأمريكي في القارّة الإفريقيّة.

إيكواس

تتألف قوّات منظومة “إيكواس” من 15 دولة.

فرنسا تملك 1500 جُندي على الأرض النيجريّة مدعومين بطائراتٍ حربيّةٍ ومُسيّرات.

هناك قاعدة عسكرية أمريكية وأخرى ألمانية