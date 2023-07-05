حرب تكنولوجية شرسة بين الصين وأمريكا

قال ويي جيانجو نائب وزير التجارة الصيني السابق إن قرار الصين الأخير فرض قيود على تصدير معدني الجاليوم والجرمانيوم “مجرد بداية” في سلسلة إجراءات تعتزم بكين اتخاذها للرد على القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير الإلكترونيات المتقدمة وبخاصة الرقائق إلى الصين.

وفي الوقت نفسه قالت مصادر مطلعة أمريكية إن الولايات المتحدة تعتزم فرض قيود على وصول الشركات الصينية إلى خدمات الحوسبة السحابية الأمريكية.

ونقلت صحيفة “تشاينا ديلي” الحكومية الصينية عن جيانجو القول إن الصين لديها الكثير من الأدوات للرد، إذا خططت الولايات المتحدة لفرض قيود أشد على تصدير التكنولوجيا إلى بكين.

وأضاف أن قرار فرض قيود على تصدير المعدنين اللذين يستخدمان بشكل أساسي في صناعة الرقائق الإلكترونية صدر بعد تفكير عميق “ولن يؤدي فقط لإثارة فزع دول معينة وإنما سيسبب له ألما شديدا”.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيانجو القول إن الصين ستصعد إجراءاتها المضادة إذا فرضت الولايات المتحدة المزيد من القيود على تصدير التكنولوجيا.

وأعلنت وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك في الصين يوم الاثنين الماضي اعتزام الحكومة فرض قيود على صادرات معدني الجاليوم والجرمانيوم المستخدمين في صناعة الرقائق الإلكترونية اعتبارا من أول آب/أغسطس المقبل بدعوى حماية الأمن القومي والمصالح القومية للصين.

وأضافت الوزارة أن الشركات الراغبة في تصدير هذه المعادن والمواد المرتبطة بها ستحتاج الحصول على تصريح مسبق من الحكومة.

وتعد الصين منتجاً رئيسياً لعشرين مادة خام أساسية بما في ذلك الجاليوم والجرمانيوم وما يعرف باسم معادن الأرض النادرة المستخدمة في الكثير من الصناعات الحيوية بدءا من الإلكترونيات وحتى مركبات الفضاء.

في الوقت نفسه قالت مصادر مطلعة أمريكية إن الولايات المتحدة تعتزم فرض قيود على وصول الشركات الصينية إلى خدمات الحوسبة السحابية الأمريكية بما في ذلك الخدمات التي تقدمها شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية العملاقة أمازون دوت كوم وإمبراطورية البرمجيات مايكروسوفت كورب.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن المصادر القول إن واشنطن تدرس إلزام شركات الحوسبة السحابية بالحصول على تصريح من الحكومة قبل تقديم خدماتها للشركات الصينية التي تستخدم هذه المنصات لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد تصاعد هذا الصراع شديد الخطورة حول الوصول إلى سلسلة التوريد إلى التكنولوجيا الأكثر تقدماً في العالم في الأيام التي سبقت زيارة وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى الصين، وهي زيارة تأمل إدارة بايدن أن تخفف التوترات. ومن المتوقع أن تتطرق محادثات يلين في بكين إلى ظروف الاقتصاد الكلي في كل دولة، فضلاً عن تغير المناخ والديون في العالم النامي.

ويُنظر إلى القيود السحابية المقترحة من الولايات المتحدة على أنها وسيلة لسد ثغرة كبيرة. وقد حذر محللو الأمن القومي من أن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية ربما تكون قد تجاوزت قواعد ضوابط التصدير الحالية باستخدام الخدمات السحابية.

وتتيح هذه الخدمات للعملاء اكتساب قدرات حوسبة قوية دون شراء معدات متطورة – بما في ذلك الرقائق – في قائمة التحكم ، مثل شرائح A100 من شركة التكنولوجيا الأمريكية “إنفيديا”.

وقالت إميلي وينشتاين، الباحثة الزميلة في مركز جورج تاون للأمن والتكنولوجيا الناشئة، إن “هذا قانوني تماماً. إذا أرادت أي شركة صينية الوصول إلى Nvidia A100 ، فيمكنها القيام بذلك من أي مزود خدمة سحابية”.

وتوقعت “وول ستريت جورنال” أن تكشف وزارة التجارة الأمريكية النقاب عن الإجراء في غضون الأسابيع المقبلة كجزء من توسع في سياسة الرقابة على تصدير أشباه الموصلات التي تم تنفيذها في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.