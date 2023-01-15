حرب تغريدات بعد أغنية شاكيرا وكاسيو ترد: بطارياتنا تدوم أكثر من علاقتك بـ بيكيه

لاقت أغنية شاكيرا الأخيرة (BZRP Music Session # 53)، التي شنت فيها نجمة البوب العالمية هجوماً عنيفاً ضد زوجها السابق جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الإسباني وحبيبته الجديدة كلارا كيا مارتي، انتشاراً واسعاً وخاصة ما تلاها من ردود أفعال و”حرب تغريدات” بينها وشركة كاسيو اليابانية لصناعة الساعات.

وتقول كلمات الأغنية، التي حظيت منذ طرحها قبل يومين لحد الآن بنحو 100 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، “لن أعود حتى لو بكيت وتوسلت إلي.. لا أريد خيبة أمل جديدة، أتمنى لك التوفيق مع ما يسمى بديلي، لقد استبدلت سيارة فيراري بسيارة توينغو، لقد استبدلت ساعة رولكس بساعة كاسيو”، في إشارة إلى خيانتها والارتباط بفتاة أخرى.

ولكن لم تدع شركة كاسيو، المتخصصة بصناعة الساعات الإلكترونية، أن تمر الأغنية مرور الكرام حيث استغلت الموقف، ونشرت مجموعة تغريدات انتشرت كالنار في الهشيم وتقول إحداها “قد لا نكون رولكس ولكن من الواضح أن عملائنا مخلصون لنا”.

وكانت التغريدة الأقوى حين قالت كاسيو “بطاريات ساعات كاسيو تدوم أكثر من علاقتك ببيكيه”.

بيكيه يرد على شاكيرا بطريقته

أعلن جيرارد بيكيه تعاقده مع علامة كاسيو لرعاية دوري الملوك، وذلك بعد سماعه أغنية طليقته التي تهكمت فيها من عشيقها السابق بيكيه.

ورد بيكيه على سخرية شاكيرا عبر تطبيق “تويتش”، كشف خلاله عن اتفاقه مع علامة كاسيو لرعاية دوري الملوك، وهي بطولة من سبعة لاعبين ينظمها بيكيه، بمشاركة 12 فريقاً يلعب كل منهم 11 مباراة، ثم مواجهة فاصلة على اللقب، وتنظم أيام الأحد وانطلقت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الاتفاق هو جزء من رد بيكيه على شريكته السابقة شاكيرا.

وكان الثنائي الشهير أعلنا انفصالهما في يونيو/حزيران 2022 بعد 11 عاماً من العشرة، وتوصلا إلى تسوية بخصوص حضانة ولديهما بعد 12 ساعة من المباحثات خلال الشهر الماضي.

وسيكون من حق بيكيه تمضية 10 أيام شهرياً مع ولديه، بالإضافة إلى أيام العطلات الثلاث المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيعيش الولدان مع أمهما في ميامي.