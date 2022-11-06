حرب الدرون.. تفاصيل صراع تركي إيراني في سماء أوكرانيا

إربييان بزنس-وجوه خفية عديدة للحرب الروسية الأوكرانية ظهرت خلال الشهور الأخيرة من الصراع الذي دخل شهره التاسع ولعل أبرزها عودة التهديدات النووية بين القوتين العظمتين والاستخدام الواسع للطائرات المسيرة في الحرب.

روسيا وأوكرانيا لجأتا إلى منذ بداية الحرب بل وحتى قبلها للتسلح بالطائرات بدون طيار من مصدرين رئيسيين برزا في صناعة هذا النوع من السلاح رخيص الثمن، والفعال بشدة في تحقيق خسائر بل ودمار هائل في ساحة المعركة لكلا الطرفين.

“إريبيان بزنس” تلقي الضوء على وجه خفي للصراع فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وهو صراع آخر لكنه ليس عسكرياً بل تصنيعياً واستراتيجياً بين تركيا وإيران وطائراتهم المسيرة.

حرب على هامش الحرب

ما إن اشتعلت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط/فبراير المنصرم، حتى ظهرت أطراف دولية عدة تنخرط بشكل غير مباشر في هذه الحرب.

تركيا ظهرت بقوة على مسرح الأحداث من خلال طائرات بيرقدار المسيرة التي استوردتها منها أوكرانيا وشكلت حدثاً مهماً في هذه الحرب خاصة في الأشهر الأولى منها.

وخلال الأشهر الأخيرة ظهرت المسيرات الإيرانية، وهي تدك العاصمة كييف لتشكل معضلة كبيرة للدفاعات الأوكرانية.

تركيا وإيران من أكبر منتجي الطائرات المسيرة في العالم وهما جارتان مسلمتان لا تنخرطان في هذه المعركة بشكل مباشر، لكن كلا الدولتين بحاجة إلى إبراز قدرتها على تصنيع الأسلحة وإثبات الحضور على الساحة العالمية، فضلاً عن تاريخ مشترك من الصراع منذ مئات السنين خاصة إبان الحرب العثمانية الصفوية.

أوكرانيا والمسيرات التركية

تركيا لم تزود أوكرانيا بمسيرات بيرقدار لمجرد دعم كييف، وإنما القصة تبدو أبعد من ذلك، حيث أن الشركات الأوكرانية أيضاً هي المنتجة لمحركات “تي بي2″، وبالإضافة إلى ذلك فقد باعت تركيا عدداً من مسيراتها إلى كييف على مدار عامين، وهو ما جعل مراقبين يعتقدون أن مخزون أوكرانيا من المسيرات التركية أعلى بكثير من العدد المتوقع.

وفي مارس/آذار الماضي احتفت القوات البرية الأوكرانية على طريقتها بالطائرة المسيّرة التركية، حيث نشرت أغنية حماسية تُفاخر بإمكانات مسيّرة “بيرقدار”، وذكر حساب القوات البرية عبر فيسبوك أن نشر الأغنية هو “انتقام للأطفال الأوكرانيين والجورجيين والسوريين والشيشان وتتار القرم”.

روسيا والمسيرات الإيرانية

في الـ30 من أغسطس/آب نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إيران أرسلت أول شحنة من طائراتها المسيرة إلى روسيا قبل 10 أيام لاستخدامها في أوكرانيا، لكن بعضها ظهرت به عيوب.

ونسبت الصحيفة لوكالات تجسس أمريكية قولها إن تلك الشحنة شملت، على الأقل، نوعين من الطائرات المسيرة ذات القدرة على حمل ذخائر للهجمات على الرادارات والمدفعية والأهداف العسكرية الأخرى.

وفي 13 سبتمبر/أيلول أعلنت أوكرانيا أنها تمكنت للمرة الأولى من إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها القوات الروسية، ثم أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها دمرت 223 طائرة مسيرة إيرانية الصنع منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، كما عرضت صوراً من الطائرات المسيرة التي تجزم أنها إيرانية.

المسيرات التركية أمام المسيرات الإيرانية

من التصريحات الصادرة من منتجي المسيرات التركية والإيرانية والتقارير الغربية وأحاديث الخبراء خاصة الغربيين يمكن عقد مقارنة تظهر الفارق بين كل النوعين من حيث القدرات والتأثير باعتبار الحرب الروسية الأوكرانية ساحة لاختبار الدرونز الإيرانية والتركية:

بيرقدار التركية

• تعززت مكانة بيرقدار بشكل كبير بعد استخدام القوات الأوكرانية في اصطياد أرتال الآليات العسكرية الروسية.

• المسيرات التركية تحل المرتبة الثالثة بعد الأمريكية والإسرائيلية متفوقة على المسيرات الإيرانية التي يبدو أنها لا تتصف بدقة كبيرة.

• تتميز المسيرات التركية بأنها أقل في السعر وقيود التصدير، وهي أفضل من الطائرات المسيرة الصينية أو الإيرانية.

• تقرير لصحيفة “ليبراسيون” الفرنسية يرى أن المسيرات التركية أثبتت جدارتها في نزاعات شديدة في أوكرانيا حيث تضرب القوافل الروسية، وقبل ذلك في أذربيجان وليبيا .

• ميزة أخرى رئيسة لمسيرات بيرقدار هي أن السلطات التركية لا تفرض قيوداً أو شروطاً سابقة على من يطلبون اقتناء هذه الطائرات.

شاهد ومهاجر الإيرانيتان

• أظهرت المسيرات الإيرانية -وفقا للرواية الأوكرانية- قوة تدميرية كبيرة.

• خبير عسكري أمريكي شبه مسيرة “مهاجر-6″ الإيرانية من حيث الوظيفة والحجم بمسيرة بيرقدار تي بي-2 التركية”.

• باحث بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية يرى أن مسيرات “مهاجر-6” فاعلة جداً حين لا يملك الخصم وسائل لحماية نفسه منها أو الرد عليها.

• المسيرة الإيرانية الثانية “شاهد-136″ مسيرة انتحارية هدفها الاقتراب من الهدف والانفجار أمامه.

• ”شاهد-136″ توفر على روسيا اللجوء إلى الصواريخ العابرة للقارات والتي تراوح كلفتها بين 1.5 ومليوني دولار أمريكي”

مستقبل درونز إيران وتركيا

رغم أن التقييمات العسكرية الغربية قللت في البداية من قيمة الطائرات المسيرة الإيرانية، وتأثيرها المتوقع في مسار الحرب، إلا أنها عادت في الأيام الأخيرة إلى التحذير من خطرها، مما يبرز أن المستقبل في الحروب عامة وفي الحرب الروسية الاوكرانية تحديداً على المستوى الميداني قد تمثل فيه الدرونز فارقاً كبيراً.

وما يشير للتأثير الكبير المحتمل لهذا السلاح هو اتساع دائرة زبائنه حول العالم، واستخدامه بشكل سياسي أو استراتيجي لدعم الحلفاء، فزبائن المسيرات الإيرانية على سبيل المثال في الشرق الأوسط هم حلفاء طهران في اليمن ولبنان والعراق.

وفي حين كشف المدير العام لشركة “بيرقدار” التركية المصنعة للطائرات من دون طيار، خلوق بيرقدار أن شركته صدّرت منتجاتها من “بيرقدار TB2” إلى 24 دولة، ذكر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحیم صفوي أن 22 دولة تريد شراء الطائرات المسيرة الإيرانية.

تركيا تعلن التحدي

صوت الدرونز الإيرانية في الحرب الروسية الأوكرانية كان الأعلى بدرجة دفعت دولاً غربية لفرض عقوبات على إيران وعلى مسؤولين عسكريين ومصنعها المنتج لمسيرة “شاهد”، فيما تعلن أنقرة عن خطط لتطوير طائرتها المسيرة “بيرقدار”.

خلوق بيرقدار، الرئيس التنفيذي لشركة بيكار، صرح بأن الشركة تأمل “قريبا” في مواجهة الطائرات المسيرة “كاميكازي” (الانتحارية) في أوكرانيا، مثل الطائرات الإيرانية التي تشغلها روسيا والتي استهدفت مواقع للبنية التحتية الحيوية.

واعتبر أن استخدام طائرات بيرقدار مجهزة بصواريخ جو-جو سيكون “منخفض التكلفة في القضاء على التهديدات، مثل طائرات الهليكوبتر الهجومية، والطائرات المسيرة الانتحارية.

وأكد “بيرقدار” أن الكاميكازي بطيئة وصاخبة وتحلق على ارتفاعات منخفضة، مما يجعلها أهدافاً سهلةً.