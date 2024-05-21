فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسآخر الأخبارتجارةذكاء اصطناعي

حرب أسعار في سوق الذكاء الاصطناعي الصيني

تشير التخفيضات والعروض المتبادلة إلى اندلاع حرب الأسعار في قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، وهو القطاع الذي يجذب استثمارات بمليارات الدولار

فريق التحرير by فريق التحرير
شركة "علي بابا" تطرح عروضاً على 9 منتجات تقوم على نموذجها "تونغيي شيانوين" (بلومبيرغ)
شركة "علي بابا" تطرح عروضاً على 9 منتجات تقوم على نموذجها "تونغيي شيانوين" (بلومبيرغ)

يبدو أن حرب أسعار في سوق الذكاء الاصطناعي الناشئة اندلعت في الصين، بعدما خفضت مجموعة علي بابا القابضة أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنحو 97%، ما أسفر عن رد فوري من “بايدو”، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وأعلنت “بايدو كلاود”، اليوم الثلاثاء، أنها ستقدم خدمات مجانية تعتمد على نماذج “إرني” للذكاء الاصطناعي التي طورتها، بعد ساعات من طرح “علي بابا” عروضاً على 9 منتجات تقوم على نموذجها “تونغيي شيانوين”.

وكانت “بايت دانس” قد أعلنت في الأسبوع الماضي، عن أسعار لخدمات الذكاء الاصطناعي قالت إنها أقل بنسبة 99% من المستويات المعيارية بالقطاع في الصين، مستعينة بنموذجي “إرني”، و”تشوين” التابع لمجموعة “علي بابا” كمعيارين للقطاع.

وتشير هذه التخفيضات والعروض المتبادلة إلى اندلاع حرب الأسعار في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو القطاع الذي يجذب استثمارات بمليارات الدولار من الشركات الناشئة وكبرى شركات الإنترنت، مثل “تينسنت هولدينغز”.

وأدت موجة الاستثمارات إلى تطوير مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي وطرح عدد كبير من المنتجات للمستهلكين والشركات، تتنافس كلها على الوصول إلى الكتلة المؤثرة من المستخدمين اللازمة لتسريع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...