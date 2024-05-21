حرب أسعار في سوق الذكاء الاصطناعي الصيني

يبدو أن حرب أسعار في سوق الذكاء الاصطناعي الناشئة اندلعت في الصين، بعدما خفضت مجموعة علي بابا القابضة أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنحو 97%، ما أسفر عن رد فوري من “بايدو”، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وأعلنت “بايدو كلاود”، اليوم الثلاثاء، أنها ستقدم خدمات مجانية تعتمد على نماذج “إرني” للذكاء الاصطناعي التي طورتها، بعد ساعات من طرح “علي بابا” عروضاً على 9 منتجات تقوم على نموذجها “تونغيي شيانوين”.

وكانت “بايت دانس” قد أعلنت في الأسبوع الماضي، عن أسعار لخدمات الذكاء الاصطناعي قالت إنها أقل بنسبة 99% من المستويات المعيارية بالقطاع في الصين، مستعينة بنموذجي “إرني”، و”تشوين” التابع لمجموعة “علي بابا” كمعيارين للقطاع.

وتشير هذه التخفيضات والعروض المتبادلة إلى اندلاع حرب الأسعار في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو القطاع الذي يجذب استثمارات بمليارات الدولار من الشركات الناشئة وكبرى شركات الإنترنت، مثل “تينسنت هولدينغز”.

وأدت موجة الاستثمارات إلى تطوير مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي وطرح عدد كبير من المنتجات للمستهلكين والشركات، تتنافس كلها على الوصول إلى الكتلة المؤثرة من المستخدمين اللازمة لتسريع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي.