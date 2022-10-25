حرارة القطب الشمالي تنتقل إلى السعودية

ستتيح منطقة “ذا جروفز” لزوار موسم الرياض 2022 هذا العام تجربة العيش في القطب الشمالي من خلال المطعم الجليدي الذي يعدُّ الأولَ من نوعه بالمملكة، حيث يأخذهم إلى درجات حرارة باردة ومنخفضة تصل إلى 18 درجة تحت الصفر.

وتتضاعفُ متعةُ الترفيه بالمنطقة من خلال وادي كأس العالم المخصص لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم، وتجارب مختلفة من ثقافات متعددة، إضافةً إلى مجموعة من العروض الحية، وتجربة ذا جروفز ماركت التي أضيفت لفعاليات المنطقة.

وفي “رياض سكاي” تمثل سماء الرياض القاسم المشترك بين مطاعم المنطقة التي تتوزع ما بين أسطح برج مجدول، وبرج مياه الرياض، ومدينة الفن والترفيه “مرواس” في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”.



ومن خلال “قرية زمان” يفتح موسم الرياض 2022 لزواره نافذةً أثرية على حقبة تاريخية مضت، عبر مناطقها المتمثلة في مسرح الطيبين، ووادي المصاقيل، وملعب الحوش، وبيت مزنة، والقناة الأولى، والميدان، ودكاكين.

وتتميَّز المنطقة بقدرتها على أخذ الزوار في جولة نحو الماضي، وتقاليده العتيقة، إضافةً إلى التعرُّف على أنماط العيش القديم، وتفاصيل حياة الآباء والأجداد، في أجواء ترفيهية وسط مجموعة من المتاجر والمقاهي والمطاعم المصممة على الطراز القديم.

ويُقَدِّمُ موسم الرياض 2022 لزواره مجموعةً من الخيارات الترفيهية في 15 منطقة تتميز كل واحدة منها بمجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في المتاجر والمقاهي والمطاعم والألعاب والمسارح، وعدد من التجارب العالمية الجديدة.