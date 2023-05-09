حرائق كندا وتصحيح فني يرفعان أسعار النفط

تسببت حرائق قوية في كندا في إغلاق آبار النفط والغاز في اضطرابات العرض في كندا و مؤشرات على زيادة الطلب على الوقود مما دعم ارتفاع أسعار النفط مع تصحيح فني لتقفز إلى أعلى بعد هبوطها في الأسبوع الماضي، بحسب بلومبرغ ، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة وصلت إلى 3% يوم الإثنين، ليغلق التعاملات فوق مستوى 73 دولاراً للبرميل وسط عوامل مساعدة.

واضطر كثير من منتجي النفط في ألبرتا إلى إغلاق مواقع لإنتاج نحو 150 ألف برميل يوميا بسبب اندلاع حرائق قوية، وفي نفس الوقت تراجعت مخاوف تباطؤ الاقتصاد بالولايات المتحدة بعد أرقام التوظيف التي جاءت أفضل من المتوقعة.

واضطرت السلطات الكندية لإجلاء آلاف السكان وخفض إنتاج النفط والغاز بسبب حرائق الغابات، ونقلت بلومبرغ عن بول هورسنل، رئيس أبحاث السلع في بنك “ستاندرد آند تشاردرد”: “إن أرقام التوظيف ساعدت بلاشك بزيادة الأسعار، غير أن الأساس هو أن الأسعار كانت غاية في الانخفاض”. تراجعت أسعار النفط بنحو 10% هذا العام بعد تسبب أعنف حملة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي للتقشف النقدي منذ جيل في اشتعال مخاوف ركود الاقتصاد. المشاركون في السوق أصبحوا أشد تشاؤماً، ورفع مدراء الصناديق النقدية من رهاناتهم على أعلى نسبة انخفاض في أسعار خام برنت منذ مارس الماضي.

غير أن موجة من عمليات المضاربة بالبيع على المكشوف لا يمكن تبريرها سواء بأرقام أداء الاقتصاد الكلي أو استناداً إلى أساسيات أسواق النفط، بحسب هورسنل، الذي أضاف أن السوق كانت تنتظر حركة تصحيحية لهذا السبب. مؤشرات الطلب المباشر أيضاً تشير إلى أن موجة هبوط الأسعار قد تجاوزت نقطة النهاية، فكمية النفط الموجودة على سفن التخزين في مختلف أنحاء العالم تراجعت إلى أدنى مستوى منذ منتصف فبراير، وفق بيانات منصة “فورتكسا” (Vortexa). انتعاش أسعار زيت الديزل والبنزين ساهم أيضا في رفع أسعار النفط وفق تصريحات ربيكا بابين، متعاملة أولى في الطاقة في شركة “سي آي بي سي برايفت ويلث” (CIBC Private Wealth)، فأسعار كل منهما تجاوزت أداء أسعار النفط الخام، بينما بدأت هوامش أرباح التكرير في الانتعاش بعد انخفاضها مؤخراً بحسب الشرق بلومبرغ.