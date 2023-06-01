by ابراهيم العثمان

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شاهد فيديو لحرائق في كندا تبتلع المنازل والسيارات وتحولها لرماد

by ابراهيم العثمان

أعلنت السلطات الكندية أنّ أكثر من 16 ألف شخص اضطروا لإخلاء منازلهم في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق البلاد بعد أن هدّد أحد الحرائق المستعرة في البلاد مناطق سكنية قرب مدينة هاليفاكس.

وطلبت السلطات في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا، أمس الأربعاء، المساعدة من الجيش ومن الولايات المتّحدة لمكافحة حرائق غابات “غير مسبوقة”.

وأشارت السلطات إلى أن أحد الحرائق في الشرق يهدّد مناطق مأهولة في ضواحي مدينة “هاليفاكس” ممّا دفع بالآلاف من سكّانها لإخلائها.

قال تيم هيوستن، رئيس وزراء نوفا سكوشا، خلال مؤتمر صحفي: “في المقاطعة نحن نمرّ بأزمة، ونحن نريد ونحتاج وسنقبل أيّ دعم يمكن أن نحصل عليه”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضاف هيوستن “هذه الحرائق غير مسبوقة”.

وفي أوتاوا، وصف رئيس الحكومة الفيدرالية جاستن ترودو الوضع بأنّه “مفجع”، متعهّداً تقديم دعم راسخ للمقاطعة.

وتتدفّق المساعدات على المقاطعة، إذ أرسلت أونتاريو شاحنات لإطفاء الحرائق في حين أرسلت الولايات المتّحدة إطفائيين للمساعدة في إخماد الحرائق، بينما أرسلت مناطق كندية مجاورة عشرات الطائرات المتخصصة بمكافحة الحرائق، كما انضمّ أفراد من خفر السواحل إلى جهود إخماد النيران.

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