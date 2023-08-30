حرائق الغابات المطلة على البحر الأسود تحاصر قصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تحاصر حرائق الغابات التي اندلعت بظروف مشبوهة مناطق المنتجعات المطلة على البحر الأسود في بلدة جيلينجيك الروسية. وعمت تقارير غربية أن الحرائق باتت تهدد قصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى إرسال المئات من رجال الإطفاء للتعامل مع الحريق – الذي يُعتقد أنه بدأ عمدا -و اجتاح 118 هكتارا من الأراضي المحيطة في بلدة جيلينجيك الواقعة في إقليم كراسنودار .

ونقلت رويترز عن رئيس بلدية بلدة جيلينجيك الروسية، إن مئات الأفراد من فرق الإطفاء يحاولون إخماد حرائق غابات اندلعت بالبلدة التي تطل على البحر الأسود، وهي أحد أشهر المنتجعات بالبلاد.

وذكر أليكسي بوجوديستوف في منشور على تليغرام، أن السلطات نشرت 441 شخصاً وما يزيد على 80 مركبة وطائرات إطفاء وهليكوبتر في مسعى للسيطرة على حرائق الغابات التي أتت على ما يقرب من 291 فداناً.

وطلبت الحكومة المحلية الثلاثاء، من السكان التطوع لمساعدة خدمات الطوارئ، وأظهرت لقطات متداولة على الإنترنت غابات بتلال مرتفعة تشتعل بالنيران.

Fire breaks out at Russian resort



According to Russian media, the fire engulfed hotels in the resort city of #Gelendzhik.



??? ????? pic.twitter.com/FQ5pVTNkRX — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) August 29, 2023