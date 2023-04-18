حذف خبر يزعم استشهاد جندي مصري في السودان

حذف موقع إخباري نبأ يزعم استشهاد جندي مصري (نسخة الخبر المتبقية في كاش غوغل)، دون توضيح سبب ذلك سواء كان لصحة الخبر أو لأسباب أخرى. وكانت أنباء قد تداولت مداهمة قوات الجيش السوداني لمجموعة من قوات ميليشيا الدعم السريع التي “أسرت” جنودا مصريين في قاعدة جوية.

وفي مصر كان المتحدث_العسكرى قد أشار في بيان يوم السبت الماضي بالقول : تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية .

وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية .

وجاء ذلك بعد أن أثار مشهد مصور يظهر “استسلام جنود مصريين” في قاعدة مروي شمال السودان استياء واسعا في الشارع المصري خلال الساعات الماضية، وانهالت التعليقات التي تطالب السلطات باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة القوات المصرية.

وكانت قوات ميليشيا الدعم السريع التي تشتبك مع الجيش السوداني، قد نشرت الفيديو في وقت سابق وقالت إنه يظهر جنودا مصريين وهم يسلمون أنفسهم للمجموعة شبه العسكرية التي تحتل مكانة بارزة في السودان، ونشرت مقطعا آخرا يظهر فيه عشرات العناصر، بعد أن ألقي القبض عليهم وهم يجلسون وأيديهم فوق رؤوسهم في دلالة على “استسلامهم”.