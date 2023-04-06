حذار من 5 مصائد للاحتيال على مواقع التجارة الإلكترونية للبيع والشراء

تشهد مواقع البيع والشراء على الإنترنت زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال على إعلانات البيع التي تدعوك إلى مشاركة معلوماتك المصرفية وتخسر فيها أموالك أو كل رصيدك في البنك لو تورطت بذلك وفيما يلي أهم المؤشرات على أنك على وشك الوقوع ضحية عملية احتيال.

1- مدينة أخرى

بمجرد نشر إعلان لبيع سلعة، ستتلقى رسالة من شخص يدعي أنه مهتم بمنتجك ولكنه يعيش في مدينة أخرى. سيخبرك أنه مهتم بمنتجك وأن الخيار الأفضل هو استخدام خدمة توصيل مثل أرامكس حيث يدفعون مقابل المنتج ورسوم التوصيل. وهذه من علامات تثير شكوكا كثيرة.

2- طلب بيانات بطاقة البنك

بعد ذلك، سيرسل لك رابطًا لاستلام الأموال. ويكفي الضغط على الرابط ليُطلب منك إدخال التفاصيل المصرفية الخاصة بك لتلقي الدفعة (وهي تفاصيل بطاقة السحب الخاصة بك credit/debit card- أو رقم البطاقة CVV رغم أن بطاقة السحب لا تصلح لتلقي الأموال أصلا). هذا هي اللحظة التي يقوم فيها المحتال بسحب كل رصيدك المصرفي.

3- طلب التواصل خارج الموقع

أول ما يُنذر بأن تتعرض لعملية احتيال هو أن يطلب منك الشخص الذي ينوي الشراء منك نقل المحادثة خارج حيز الدردشة في مواقع مثل دوبيزل بمجرد التواصل معك أو بعد رسالة أو أكثر. وعليك الاصرار بمواصلة الحوار ضمن تلك المنصة لأن الاحتيال عبر الدردشة في دوبيزل مثلا سيكشف عملية الاحتيال ويخلف أدلة ضد المحتال، ولو وطلب منك الانتقال لواتس أب أو غيره حاول الاستمرار والإصرار على البقاء في الدردشة حتى يثبت مستوى معين من المصداقية ، هناك آخرون سيسعون لضرب السعر بعرض أرقام بخسة جدا لما تريد بيعه من الذين يحاولون التفاوض على السعر رغم أنك تضع إعلانا صريحا وواضحا بأن السعر نهائي وغير قابل للتفاوض وعليك بالكثير من الصبر لتنتظر مشترٍ محتمل.

4 طلب رقم كلمة المرور لمرة واحدة

طلب رقم رسالة كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) وهي رسالة يبعث بها البنك لك أحيانا للتحقق من موافقتك على السحب من رصيدك البنك، فإن قدمتها لأي شخص فسيقوم بعملية الاحتيال والسحب من حسابك البنكي فلا تقدم ذلك الرقم لأحد أبدا.

5- رسالة نص

تتلقى رسالة نص هاتفية sms تطلب منك دفع رسوم توصيل، عليك بتجاهلها ويمكنك سداد أي رسوم عند استلام الطرد بيدك. وعليك دوما عدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS)، والتي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية أو أنها من شركة توصيل تزعم أنها ستشحن لك طردا أو غيره.

إن عملية احتيال الإعلانات في مواقع البيع والشراء هي فخ مخطط له جيدًا لسلبك كل أموالك دفعة واحدة. لذلك، من الضروري أن تكون على دراية بمثل هذه الحيل وتجنب الوقوع في شركها. إذا تلقيت أي رسالة سارة جدا حول السعر الذي تطلبه فمن المرجح أن تكون عملية احتيال. لتجنب الوقوع فريسة لعمليات الاحتيال هذه، من الضروري توخي الحذر أثناء مشاركة أي تفاصيل شخصية أو مالية. لا تشارك بياناتك المصرفية أبدًا مع أي شخص إلا إذا كنت متأكدًا بنسبة 100٪ من أن هذا الشخص جاد ولا يحتال في تعامله معك. في الختام ، إذا كنت تبيع أي شيء على أي منصة عبر الإنترنت ، فتأكد من أن مواكبة ما يجري مع الناس لتظل على دراية بمثل هذه الحيل والبقاء متيقظًا. تذكر دائمًا أنه من الأفضل أن تكون آمنًا على أن تكون آسفًا. ابق آمنًا وكن على دراية بمثل هذه الحيل.