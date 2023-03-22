حذار من مزاعم بيل غيتس عن بزوغ عصر الذكاء الاصطناعي!

زعم الملياردير بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت على مدونته أن عصر الذكاء الاصطناعي قد بدأ، في إشارة منه إلى أن تحولا كبيرا قد دخل إلى حياة البشر وهو بمثابة أهمية دخول الجوال والإنترنت وغيرها على حد وصفه. وبالطبع هناك مكاسب وأهداف تسويقية يرمي إليها غيتس فيما يقوله خاصة وأنه يعد أحد كبار حيتان الاحتكارات في عالم البرمجيات بل حتى لقاحات كورونا المستجد، وسيحقق أرباحا طائلة من استثمارات مايكروسوفت بالذكاء الاصطناعي.

ويشير غيتس أن نقطتي تحول تقني قد شهدهما في حياته وكانا بمثابة صدمة في الجانب الثوري فيهما (ويستغل الفرصة للترويج لويندوز طبعا على أنها أول صدمة ثورية شاهدها!)، المرة الأولى كانت في عام 1980 ، عندما تعرفت على أسلوب التحكم بالكمبيوتر (بدون سطر أوامر بشاشة سوداء) عبر واجهة مستخدم رسومية -وهي أساس كل أنظمة التشغيل الحديثة (طبعا يتهم كثيرون بيل غيتس بأنه وستيف جوبس سرقا الفكرة من شركة زيروكس التي يتجنب ذكرها ويحرص على ذكر أوبن إي آي التي تستثمر مايكروسوفت فيها) ، ويتابع غيتس قائلا:”جاءت المفاجأة الكبيرة الثانية العام الماضي حينما كنت ألتقي بفريق أوبن إي آي OpenAI وقد أعجبت بتقدمهم وكنت متحمسًا جدًا لعملهم لدرجة أنني أعطيتهم تحديًا: تدريب ذكاء اصطناعي لاجتياز اختبار علم الأحياء المتقدم.

النجاح في امتحان مساق علم الأحياء

وعملوا كي يجعلوا برنامج الذكاء الاصطناعي قادرًا على الإجابة عن الأسئلة التي لم يتم تدريبه بشكل خاص عليها بل تستدعي أكثر من مجرد استرجاع للحقائق العلمية – بل التفكير النقدي في علم الأحياء، وتمكنوا من إنجاز ذلك في غضون أشهر قليلة. في سبتمبر ، عندما التقيت بهم مرة أخرى ، شاهدتهم وهم يسألون جي بي تي، أي نموذج الذكاء الاصطناعي لديهم ، 60 سؤالاً متعدد الخيارات من اختبار امتحان الأحياء الحيوية- وقد حصل النموذج في 59 من الأسئلة في الاختبار، على إجابات صحيحة، ثم كتب إجابات رائعة على ستة أسئلة مفتوحة من الامتحان. حصلنا على رأي خبير لتقييم إجابات الذكاء الاصطناعي في الاختبار ، وحصلت أداة جي بي تي GPT على 5 – اي أعلى درجة ممكنة ، وما يعادل الحصول على A أو A + في مساق علم الأحياء على مستوى كلية جامعية. بمجرد اجتياز الاختبار ، قمنا بتوجيه سؤالا غير علمي: “ماذا تقول لأب مع طفل مريض؟” لقد كتب إجابة مدروسة ربما كانت أفضل مما كان سيعطيه معظمنا في الغرفة. كانت التجربة بأكملها مذهلة. كنت أعلم أنني رأيت للتو أهم تقدم في التكنولوجيا منذ واجهة المستخدم الرسومية. ألهمني هذا التفكير في كل الأشياء التي يمكن أن يحققها الذكاء الاصطناعي في السنوات الخمس إلى العشر القادمة. يعد تطوير الذكاء الاصطناعي أمرًا أساسيًا مثل إنشاء المعالج الدقيق والكمبيوتر الشخصي والإنترنت والهاتف المحمول. “

ويختتم بيل غيتس كلامه بالربط بين الاستثمار بالذكاء الاصطناعي ومكاسبه في حل أبرز مشاكل العالم، وهي وفاة الأطفال في الدول الفقيرة على حد زعمه، قائلا لا يمكن تخيل استخدام أفضل للذكاء الاصطناعي من إنقاذ حياة الأطفال. طبعا لم يذكر غيتس الوفيات ولا اليتامى الذين خلفهم إصراره على منع تصنيع لقاح كورونا المستجد من قبل الدول الفقيرة والهند وجنوب أفريقيا!

الأبرز هنا هو تحذير سام ألتمان مؤسس أوبن إي أي، بل ندمه على ما قام بتطويره في تشات جي بي تي، والذي ألمح مؤخرا إلى مخاطر كبيرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المنفلتة عدا عن خسارة ملايين الوظائف قائلا إن المجتمع لديه مهلة محدودة من الوقت لمعرفة كيفية الرد على مخاطر الذكاء الاصطناعي وتنظيم عمله بل كيفية التعامل معه.”

لعل تجاوز الذكاء الاصطناعي الذكاءَ البشري، ومرحلة ما يسمى التفرد التكنولوجي Technological singularity، هي مراحل لا بد من التحضير لمواجهتها لكن الإقبال على تبني التقنية بدون ضوابط واستعداد لمخاطرها هو أسوأ من تجاهل مكاسب التقنية وفوائدها الفعلية.

فهناك مثلا التحيز في برمجة الذكاء الاصطناعي والذي تجسد في دهس سيارات ذاتية القيادة لأشخاص من ذوي البشرة السمراء على سبيل المثال، فضلا عن التحيز بمعطيات الذكاء الاصطناعي التي يستند إليها مثل برمجة الذكاء الاصطناعي لفرض الحقائق التي حددتها شخصيات مثل بيل غيتس ذاته أو، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا ، والحكومة الأمريكية، وماذا عن تحول التقنية بالذكاء الاصطناعي إلى أداة تفرض رقابة صارمة على وجهات النظر المتعددة التي قد لا تروق لمطوري أدوات الذكاء الاصطناعي؟

تأخر التحذير على الأرجح، العفريت أفلت من القمقم.

سامر باطر- محرر أريبيان بزنس