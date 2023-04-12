فادي طنّوس by فادي طنّوس

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2.2 مليون دولار ثمن حذاء مايكل جوردان

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مايكل جوردان

أعلن دار سوذبيز للمزادات الثلاثاء عن بيع حذاء رياضي لأسطورة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين مايكل جوردان انتعله في آخر نهائي له في البطولة مع فريق شيكاغو بولز عام 1998، بمبلغ قياسي بلغ 2.2 مليون دولار.

وحسب بيان صادر عن دار المزادات، فإن هذا الحذاء هو “أغلى أحذية رياضية بيعت على الإطلاق”.

بهذا السعر، يؤكد مايكل جوردان نجم بولز السابق سمعته ملكا لمزادات الملابس الرياضية التي يتم اقتناؤها من أجل الاحتفاظ بها ضمن مجموعة من المقتنيات الرياضية، محطما رقمه القياسي للأحذية الرياضية (1.4 مليون دولار في عام 2021)، علما أنه يحمل الرقم القياسي بخصوص أغلى قميص (10.1 مليون دولار في أيلول/سبتمبر 2022).

وكان دار “شوذبيز” قدرت ثمن الحذاء بين 2 و4 ملايين دولار، مشيراً الى أن مايكل جوردان أهدى هذا الحذاء عقب المباراة إلى أحد الأشخاص الذين يجمعون الكرات، لكن الأخير لم يعد المالك لحظة البيع. ولم يفصح دار “شوذبيز” على الفور عن أي معلومات حول البائع أو المشتري.

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