مويضي المطيري by مويضي المطيري

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حديقة حيوانات مغلقة ومكيفة في السعودية لمدة 45 يوما

افتتاح حديقة الحيوانات المغلقة، الثلاثاء المقبل، وهي منطقة فعاليات ترفيهية جديدة

مويضي المطيري by مويضي المطيري

تحتضن مدينة جدة غرب المملكة أول حديقة حيوانات مغلقة ومكيفة ضمن الفعاليات الترفيهية تضم عددا كبيرا من الحيوانات المفترسة والنادرة، والحيوانات الأليفة، والطيور والزواحف.

و تعتزم إدارة تقويم فعاليات جدة 2023، افتتاح حديقة الحيوانات المغلقة، الثلاثاء المقبل، وهي منطقة فعاليات ترفيهية جديدة.

وستستضيف الحديقة التي ستستمر لمدة 45 يوماً حتى 16 نوفمبر المقبل؛ العديد من الفعاليات والعروض الترفيهية، وذلك ضمن النجاحات الكبيرة التي تحقق من خلال جذب الزوار؛ للاستمتاع وقضاء أوقات مع برامج وأنشطة الترفيه المتعددة التي تناسب الأذواق والأعمار كافة.

وتفتح الحديقة أبوابها يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الـ11 مساءً، وتقدم للأهالي والزوار والسياح في مدينة جدة من محبي الحيوانات والحياة البريّة تجارب متميزة والاستمتاع بأجواء الغابة من خلال التفاعل مع عدد كبير من الحيوانات المفترسة والنادرة، والحيوانات الأليفة، والطيور والزواحف.

وستستقبل الحديقة الزيارات المدرسية، للاستمتاع بتجربة مميزة، ومشاهدة مجموعة واسعة ومتنوعة من الحيوانات البرية تحت سقف واحد في حديقة مغلقة ومكيّفة، ويمكن للجمهور من داخل وخارج المملكة حجز التذاكر لدخول الحديقة من خلال الموقع الإلكتروني للحديقة.

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