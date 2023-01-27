حدث فريد على متن طيران الإمارات فما هو؟

عاش ركاب الرحلة EK319 لطيران الإمارات التي كانت متجهة من طوكيو إلى دبي في 19 كانون الثاني/يناير الجاري لحظات سعيدة لا تحصل دائماً إذ شهدوا ولادة طفل في الأجواء.

ونقلت قناة “سي ان ان” عن طيران الإمارات إن الرحلة التي استغرقت 12 ساعة هبطت في موعدها المحدد، رغم إعلان حالة الطوارئ الطبية.

وأشارت الشركة إلى أن المسافرة والطفل تلقيا الرعاية اللازمة من قبل أعضاء الطاقم الذين يخضعون لتدريبات على الاستجابة الطبية ليتمكنوا من التعامل مع حالات مثل ولادة الأطفال أو النوبات القلبية.

وقالت طيران الإمارات إن الوالدة والرضيع “في حالة مستقرة، ولدى وصولهما إلى دبي، استقبلهما الطاقم الطبي المحلي. صحة وسلامة طاقمنا وركابنا لها أهمية قصوى لدينا”.

طيران الإمارات تتبع السياسة الخاصة بالحوامل

وتعد الولادات على متن الطائرات نادرة نسبيًا. وتتّبع طيران الإمارات عندما يتعلق الأمر بالمسافرات الحوامل، سياسة مماثلة لتلك المتبعة من قبل العديد من شركات الطيران التجارية الأخرى: إذ يمكن للمسافرات السفر حتى الشهر السابع من الحمل ما لم يكن لديهن أي مضاعفات أو مخاوف طبية.

ويتعيّن على المسافرات اللواتي بلغن 29 أسبوعًا أو أكثر من حملهنّ إحضار شهادة طبية، أو تقرير موقع من طبيب أو قابلة، ولا يُسمح لأي سيدة بالسفر بعد الأسبوع الـ32 من الحمل المتعدد أو الأسبوع الـ36 من الحمل الواحد.

وفي أيار/مايو الماضي، أنجبت امرأة طفلاً يتمتع بصحة جيدة داخل مرحاض على متن رحلة تابعة لشركة فرونتير إيرلاينز متجهة من دنفر إلى كولورادو، بمساعدة مضيفة طيران.

وفي كانون الثاني/يناير 2022، دخلت امرأة في المخاض لمدة ست ساعات خلال رحلة جوية متجهة من أكرا في غانا، إلى مطار واشنطن دالاس الدولي. أنجبت طفلها بأمان على أرضية المقصورة في المساحة التي توفرها مخارج الطوارئ.

وفي عام 2016، حصل طفل رضيع على رحلات مجانية مدى الحياة على متن شركة طيران البراق الليبية بعدما أنجبت والدته على متن إحدى الرحلات.