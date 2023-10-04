حدث تاريخي.. مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه

لأول مرة في تاريخ أمريكا، صوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع سحب الثقة من رئيسه الجمهوري كيفين مكارثي.

وصوت 216 نائبا لصالح سحب الثقة مقابل 210 اعترضوا على القرار.

وخسر مكارثي منصبه بسبب دوره في تمرير مشروع قانون لتفادي الإغلاق المؤقت.

وتسبب تمرير مشروع القانون في انقسام داخل صفوف الحزب الجمهوري، حيث أعلن النائب مات غايتس عن قراره المضي قدماً بمساعي عزل رئيس مجلس النواب.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية التي يصوت فيها المشرعون في مجلس النواب على إقالة زعيمهم.

واختار المجلس باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا.