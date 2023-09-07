نمو التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة بنسبة 17.23%

ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات زالولايات المتحدة الأميركية بنسبة 17.23% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 ليبلغ 17.82 مليار دولار (65.45 مليار درهم) مقارنةً مع 15.2 مليار دولار (55.83 مليار درهم) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة التجارة الأميركية.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة إلى الإمارات خلال الفترة بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو من العام الجاري، 14.03 مليار دولار (51.53 مليار درهم)، بنمو 26.4% مقارنةً بــ11.1 مليار دولار (40.77 مليار درهم) للفترة نفسها من 2022.

وسجّلت واردات الولايات المتحدة من الإمارات 3.79 مليار دولار (13.92 مليار درهم) خلال الفترة، مقارنةً بــ4.1 مليار دولار (15.06 مليار درهم)؛ للفترة ذاتها من 2022، بتراجع بنسبة 7.57%.

وبلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة إلى الإمارات 2.04 مليار دولار (7.49 مليار درهم)، خلال تموز/يوليو الماضي فقط، صعوداً من 1.4 مليار دولار (5.14 مليار درهم) للشهر نفسه من 2022، بنمو 45.7%.

وسجلت واردات الولايات المتحدة من الإمارات 408 ملايين دولار (1.49 مليار درهم)، هبوطاً من 767 مليون دولار (2.8 مليار درهم)، لشهر تموز/يوليو العام الماضي.

وبلغت التجارة بين البلدين خلال تموز/يوليو 2023 نحو 2.448 مليار دولار (8.98 مليار درهم)، بنمو 12.9% مقارنةً بــ2.167 مليار دولار (7.95 مليار درهم).