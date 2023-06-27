حجم استهلاك البيانات في مكة والمشاعر يرتفع إلى 4.61 آلاف تيرابايت بـ7 يوم حج



كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم، عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم السابع من ذي الحجة 1444هــ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 4.61 آلاف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.89 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD.



وقالت الهيئة في بيان لها حصل موقع ( أريبيان بزنس) على نسخة منه، أن الإحصاءات أظهرت أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات تيك توك، يوتيوب، فيسبوك، سناب شات، انستغرام.



وتضمنت الإحصاءات الصادرة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (758 ميجابايت/ مشترك) متجاوزا ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 270 ميجابايت/ مشترك، فيما بلغ معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 197.5 ميجابت/ثانية، ووصل معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 27.5 ميجابت/ثانية، مما يؤكد على متانة البنية التحتية للمملكة واستعدادها لمواكبة تطلعات ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم التقنية وتسهيل تواصلهم مع أهلهم وذويهم خلال أدائهم مناسكهم.





