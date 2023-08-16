حجز طائرة و6 مصريين قادمين من القاهرة بملايين الدولارات والذهب في زامبيا

احتجزت السلطات الزامبية، الاثنين طائرة خاصة قادمة من مصر تحمل 5.6 ملايين دولار نقداً و602 عملة ذهبية، و 5 بنادق بها 126 رصاصة هبطت الاثنين 13 أغسطس الساعة السابعة في مطار كينيث كواندا بالعاصمة الزامبية لوساكا بحسب وكالة الأناضول.

وأوقفت السلطات 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و 6 مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا، على ذمة التحقيق.

المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، أوصح للصحفيين بالعاصمة لوساكا: تم حجز طائرتين الأولى من طراز بومبارديه Global Express T7-WW وهي الطائرة التي تحمل المواد المصادرة الخطرة وكانت قادمة من القاهرة، وهبطت الإثنين حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا».

وأوضح باندا: «أجرينا، بالاشتراك مع زملاء من مختلف وكالات إنفاذ القانون، عملية أسفرت عن مصادرة 5.6 ملايين دولار، وخمسة مسدسات، وسبع ذخيرة، و126 طلقة، و602 قطعة نقدية ذهبية تزن 127.2 كيلوغراما، ومعدات لوزن الذهب». وأضاف: «ضُبطت الطائرة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية من طراز King Air B190. وجرى تسليم الأموال إلى بنك زامبيا في انتظار نتيجة التحقيق».