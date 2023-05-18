حبيب الملا في تحالف قانوني بين مكتب حبيب الملا ومشاركوه وومكتب چي إل إيه وشركاؤها

أعلن كلًا من مكتب حبيب الملا وشركاه ومكتب چي إل إيه وشركاؤها المحدودة أمس عن تشكيل شراكة استراتيجية بين المكتبين، مما سيمّكن المكتبين من توسيع نطاق تواجدهما الجغرافي والخدمات المعروضة من جانبهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيخلق تعاون المكتبين أرضية أكثر صلابة بشأن الخدمات والخبرات القانونية المقدمة من خلالهما، مما يعزز التواجد الإقليمي لكل منهما وتوفير المشورة القانونية للعملاء بشكل أكثر شمولًا وتفصيلًا.

وقد صّرح الدكتور حبيب الملا، المؤسس لمكتب حبيب الملا وشركاه بما يلي: “تأتي هذه الخطوة كنقلة هامة لتطوير مكتبنا، ونحن متحمسون للتعاون مع مكتب چي إل إيه وشركاؤها المحدودة لتوفير منصة فائقة الجودة لعملائنا”.

ويوفر التحالف بين مكتب حبيب الملا وشركاه ومكتب چي إل إيه وشركاؤها المحدودة أعلى درجات الاستشارات القانونيةوالتمثيل القانوني للعملاء، مع السماح للمكتبين بتوسيع نطاقهما وقدراتهما في منطقة الشرق الأوسط، مما يرسخ لدى كليهما الثقة بتمكن المكتبين معًا من تلبية احتياجات العملاء في المنطقة وخارجها.

ويتمتع مكتب حبيب الملا وشركاه بسمعة دولية ممتازة بشأن الخدمات القانونية المتميزة التي يقدمها لأعمال الشركات والأفراد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُعرف المكتب بشكل أساسي بخبرته في مجال التحكيم المحلي والدولي في الكثير من القطاعات، ولكنه أظهر أيضًا نجاحًا قانونيًا كبيرًا في عدة مجالات أخرى، وهذا ما جعل مكتب حبيب الملا وشركاه كواحد من أكثر مكاتب المحاماة التي تحظى بالاحترام في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. ويعزى بعض من النجاحات التي حققها المكتب إلى عمله على مدى عقود في مساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحديث قوانينها لجعلها أكثر توافقًا مع الأعمال التجارية الدولية وتعزيز مشاركة الدولة في الاقتصاد العالمي. وقد لعب الدكتور حبيب الملا ومكتبه دورًا حاسمًا في وضع الإطار القانوني لأول منطقة حرة مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، بالإضافة إلى صياغته لعدة تشريعات والعمل كاستشاري لتطوير الاطار التنظيمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. و يتخذ المكتب مقرًا له في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أما مكتب چي إل إيه وشركاؤها المحدودة فهو مكتب قانوني إقليمي ومقره منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمتلك مكاتب في دبي وأبو ظبي والرياض والكويت والقاهرة وبيروت ويعمل لديه أكثر من 50 محامي ومستشار قانوني. ويهدف مكتب چي إل إيه وشركاؤها المحدودة إلى تقديم الخدمات الشاملة كمستشار خارجي للشركات متعددة الجنسيات التي تسعى للقيام

بأعمالها في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الشركات الإقليمية التي تتراوح بين الشركات الناشئة ذات التكنولوجيا العالية ومطوري العقارات والمؤسسات المالية وتجار التجزئة. وتتضمن مجالات

الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب كلًا مما يلي: مكافحة الاحتكار والمنافسة، والخدمات المصرفية والتمويل، والأسواق المالية، والاستشارات التجارية، والإنشاءات والمشاريع، والشركات، والاندماج والاستحواذ، وتكنولوجيا المعلومات والبيانات، ونزاعات العمل ومكافآت نهاية الخدمة.

وفيما يتعلق بالدكتور حبيب، مؤسس حبيب الملا وشركاه، فهو أحد أبرز الشخصيات القانونية ذوي السمعة المحترمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فهو يمتلك أكثر من 40 عامًا من الخبرة في قوانين دولة الإمارات، وقد صاغ العديد من الهياكل التشريعية الحديثة المعتمدة في دبي حاليًا. ويعمل الدكتور حبيب كمدافع قوي عن تحسين وتحديث قوانين الإمارات العربية المتحدة، وهو يعلق بشكل متكرر على التشريعات والاقتصاد في دولة الإمارات وغالبًا ما يتم استشارته لصياغة وتقديم المشورة بشأن القوانين الاتحادية والمحلية.

وقد أكّد د. حبيب قائلاً: “إن توقيع مذكرة التفاهم هذه هي خطوة هامة بالنسبة لنا سيتاح من خلالها تغطية منطقة واسعة تمتد من الكويت إلى مصر. كما ستتيح أيضًا للمكتبين تقديم خدمات قانونية شاملة لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة. إنها تعكس التزامنا بتقديم أعلى مستوى من الخدمات القانونية لعملائنا وتؤكد على تصميمنا بأن نكون رواد المكاتب القانونية في المنطقة”.

من الناحية الأخرى، يرأس مكتب چي إل إيه وشركاؤها المحدودة كلًا من نادر العوضي، الشريك المؤسس، وأليكس صالح، الشريك التنفيذي. فبصفته شريكًا مؤسسًا، يمتلك نادر العوضي أكثر من 44 عامًا من الخبرة القانونية، وهو مشهور وسط المعارف القانونية في دولة الكويت، وقد طّور مهاراته القانونية القوية من خلال خبرته في قضايا التحكيم التجاري والشركات، ومّثل العديد من كبرى الشركات والمؤسسات الكويتية كما مّثل العديد من الشركات الدولية المعروفة.

بينما أليكس صالح هو الشريك التنفيذي لمكتب چي إل إيه وشركاؤها المحدودة، ويتولى دورًا رياديًا إقليميًا ضمن المكتب فيما يتعلق بأعمال الاندماج والاستحواذ وأعمال الاستثمارات الخاصة. بفضل أكثر من 30 عامًا من الخبرة بين أسواق مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، فقد اكتسب أليكس خبرة كبيرة في مجالات البنوك والتمويل وصفقات الاندماج والاستحواذ ومشاريع البنية التحتية. وتحظى خبرته بالإشادة من قبل المواقع القانونية الرائدة، حيث يُعتبر سنويًا “رائد للسوق القانوني” من قبل IFLR1000 بالإضافة لمنحه أعلى رتبة وهي رتبة “المستوى الأول” من قبل Chambers & Partners ووصفه كـ”شخصية بارزة” من قبل Legal 500 بينما تفوز صفقات أليكس بشكل منتظم بجوائز “صفقة العام” من نفس المؤسسات والمنظمات.

“نحن واثقون من تحقيق هذه الشراكة نجاحًا كبيرًا وستوفر قيمة هائلة لعملائنا”، علق نادر العوضي، الشريك المؤسس في چي إل إيه وشركاؤها المحدودة. وأضاف: “شراكتنا مع مكتب حبيب الملا وشركاه هي محطة هامة بالنسبة لنا ونحن واثقون من أنها ستعزز كثيرًا من خبرتنا في المنطقة وتوفر لعملائنا أفضل الخدمات القانونية”.

كما أضاف أليكس صالح، الشريك التنفيذي في چي إل إيه وشركاؤها المحدودة: “هذه هي الخطوة الأولى في سلسلة من الخطوات التي ستعزز وجودنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن واثقون أن شراكتنا مع مكتب حبيب الملا وشركاه سيساعدنا بشكل أكبر على تحقيق أهدافنا.”

إن الهدف من الشراكة بين مكتب حبيب الملا وشركاه ومكتب چي إل إيه وشركاؤها المحدودة هو أن تصبح المجموعة واحدة من أكبر اللاعبين الإقليميين في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وذلك من خلال الاستفادة من خدمات الدعاوى القضائية للدكتور حبيب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر الأقوى داخل الدولة، بالإضافة إلى خبرة جي إل إيه في مجالات كالشركات والتجارة بجميع المناطق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يمثل خطوة ثورية في السوق القانوني الإقليمي، وسيتيح لعملائهما بالاستفادة من خدمة موحدة ومتسقة تضمن ثبات الجودة والتسعير.

وقد دخلت منذ هذا التاريخ الشراكة بين مكتب حبيب الملا وشركاه ومكتب چي إل إيه وشركاؤها المحدودة حيز النفاذ.