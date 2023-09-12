حبس وابعاد طبيب مصري يقدم شهادات خبرة مزورة في الكويت

أيدت محكمة الجنح المفوضة بدائرتها الثانية «معارضة» في الكويت الحكم الغيابي الصادر بالحبس لمدة شهر والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لطبيب استشاري مصري، وذلك لتقديمه شهادات خبرة مزورة.

وقد قدم الطبيب، الذي يعمل في مستشفى خاص داخل الكويت، سيرة ذاتية وشهادات خبرة للعمل في دولة خليجية أخرى، وقامت شركة متخصصة في توثيق ومراجعة المستندات في هذه الدولة بمراسلة المستشفيات التي عمل بها داخل الكويت للاستيثاق عن مدى صحة سنوات عمله وشهادات خبرته، لكن تبين أن شهادات خبرته مزورة.

وحضر المحامي د. فواز الخطيب عن المستشفى الخاص في الكويت الذي كان يعمل به الطبيب، وترافع أمام المحكمة، مبيناً أن الفعل الذي ارتكبه المتهم غير أخلاقي ومخل بالأمانة قبل أن يكون مُجرماً، فقيام طبيب استشاري كبير بتزوير شهادة الخبرة وتقدمه للعمل بدولة خليجية أخرى يشكل تزويراً في أوراق رسمية.

وقال الخطيب، إنه سيطالب بتأييد الإدانة وتشديد العقوبة حال طعن سلطة الاتهام أمام الاستئناف.