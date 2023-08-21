فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مصر.. حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مرتضى منصور

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الإثنين، بمعاقبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه وذلك على خليفة اتهامه بالسب والتعدي على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.

وصدر الحكم ضد مرتضى منصور بداعي أنه خلال الفترة ما بين العاشر من نيسان/أبريل و14 كانون الأول/ديسمبر 2021 قام بقذف، بسوء نية، المجني عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها، وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر، على حسابيه الالكترونيين، لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.

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كما قام، حسب وصف المحكمة، بسب المجني عليها بسبب أداء وظيفتها (من خلال حساباته الالكترونية) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار، وتعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .

ويعد الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس.

وعلى المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.

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