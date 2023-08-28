قضية الفاشينيستا الكويتية.. 10 تهم بينها القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات

وجهت وزارة الداخلية الكويتية 10 تهم إلى الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن التي تسببت في حادث مروري أسفر عن مقتل 3 أشخاص واصابة أخرين، وقررت حبسها 10 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق وإحالتها إلى السجن المركزي.

وقالت الوزراة في بيان لها إن التهم العشرة التي وجهت إلى الفاشينستا فاطمة المؤمن هي:

القتل الخطأ الإصابة بالخطأ قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء قيادة مركبة برعونة قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

وأضافت أنه تم إحالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث وكذلك مرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد إظهار نتائجها، وكذلك تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل إدارة هندسة المرور والخبير الفني، وقد تم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون.

وكشقت أنه تم الإفراج عن مرافق قائدة المركبة بعد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما تم تشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري.