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Posted inأخبار أريبيان بزنس

كيف يمكن للخليجيين والمقيمين في السعودية وحاملي تأشيرة الزيارة التسجيل في منصة أبشر؟

خطوات التسجيل في منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية للمواطنين الخليجيين والمقيمين والزوار حاملي تأشيرة زيارة

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خطوات التسجيل في منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، ليل السبت، عن خطوات التسجيل في منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

وقالت الجوازات السعودية في تغريدة عبر تويتر “تعرف على خطوات التسجيل في منصة#أبشر المتاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة”.

خطوات التسجيل في الخدمة

1- الدخول على بوابة وزارة الداخلية من خلال الرابط

2- تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم

3- تأكيد عملية التسجيل

4- تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل “أبشر” ومن خلال البنوك السعودية.

المستفيدون من الخدمة

مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي

التابعون لمقيمين الذين لديهم بصمة في النظام

حاملو تأشيرة الزيارة

بإمكان المواطن الخليجي والزائر التسجيل في منصة أبشر بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين للمقيمين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم.

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